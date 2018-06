Confira as exposições que chegam a São Paulo esta semana

Conhecido por sua trajetória como curador de fotografia (com passagem por instituições como a Pinacoteca), Diógenes Moura, pernambucano radicado em São Paulo, exibe trabalhos de sua autoria na exposição ‘Livro de Rua (Série Fashion-abandono)’. A individual ocupa a Galeria Utópica, que já recebeu uma série de mostras sob sua curadoria – desde a época em que o espaço se chamava FASS até mais recentemente, com exposições como ‘Luz Vermelha’, do fotógrafo paraense Wagner Almeida Luz.

Com 34 imagens inéditas, clicadas por Moura com seu aparelho celular, a mostra é fruto de um projeto que ele vem desenvolvendo desde 2010, no bairro Campos Elísios, na região central da capital, onde reside há 30 anos. As fotografias são ligadas a temas como o esquecimento, a partir do retrato que o autor faz do crescente número de pessoas que passam a viver nas ruas, frequentemente em situação de total abandono. Até mesmo pelo meio usado para produzi-las, as imagens buscam um efeito de crueza. Desse modo, as reflexões sobre o desamparo visto no espaço urbano predominam sobre possíveis pretensões estéticas.

ONDE: R. Rodésia, 26, V. Madalena, 3037-7349. QUANDO: Inauguração: sáb. (3). 11h/19h (sáb. e fer., 11h/17h; fecha 2ª). Até 3/3. QUANTO: Grátis.

Arnaldo Pappalardo

Com fotogramas e obras feitas sobre chapas de alumínio (foto) e resina, Arnaldo Pappalardo revê processos fotográficos do século 19 e propõe reflexões sobre a ideia de movimento. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: 3ª (6). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 3/3.

Carlos Garaicoa

O Espaço Cultural Porto Seguro exibe obras do cubano, entre instalações, fotos e maquetes. Na instalação ‘Partitura’, um dos destaques da mostra, tablets e fones dispostos em pedestais revelam o trabalho de músicos de rua. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Inauguração: 4ª (7). 10h/19h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/5.

Daniel Lie

O artista apresenta a instalação ‘Filhxs do Fim’, composta por elementos naturais (como plantas, sementes e terra) que acentuam a passagem do tempo e os ciclos naturais. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: sáb. (3), 14h. 10h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 24/3.

Iván Cáceres

Com trabalhos ligados aos sonhos e ao subconsciente, o boliviano apresenta cinco videoinstalações e uma escultura de quatro metros de altura, criada especialmente para o espaço. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-4704. Inauguração: 5ª (8). 9h/21h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 31/3.

Galeria Jaqueline Martins

O espaço abre duas exposições. ‘Recomeços: Quatro Inícios’, de Maria Noujaim, com aplicações de vinil sobre as paredes, que remetem à linguagem corporal. Resultado de diálogos entre as curadoras Hena Lee, Jaqueline Martins e Mirtes Marins de Oliveira, ‘Especular’ reúne obras de nomes como Ana Mazzei, Rafael França e Linda Montana – marcadas por temas como a alteridade e o fetiche dos objetos. R. Dr. Cesário Mota Junior, 433, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: sáb. (3), 14h. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 24/3.

Menu Degustação

Com obras de 12 artistas representados pela galeria – entre eles, Edu Cardoso, Flávio Rossi e Francisco Rosa –, a Luis Maluf Art Gallery apresenta uma prévia do que será exibido no espaço ao longo do ano. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: 6ª (2). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 3/3.