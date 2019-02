Confira as dicas de bares e baladas na capital

Cogumelos na Taberna

Entre as novidades no cardápio do bar Taberna 474 estão os ‘Cogumelos Salteados’ (R$ 26), prato que leva os tipos shimeji, shitake e paris, preparados com vinho branco e servidos com gema de ovo caipira. R. Maria Carolina, 474, Jd. Paulistano, 3062-7098. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h, dom., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Sertó

O bar tem coquetéis assinados por Jean Ponce, como o ótimo ‘Dona Veridiana’ (R$ 25), preparado com gim, xarope de pepino com manjericão, mix de limões e clara de ovo. No cardápio, o clássico bolovo – neste caso, batizado de‘Bolo D’Ovo’ (R$ 10) – e o ‘Croquetó’ (R$ 25), um croquete feito com mortadela e parmesão. R. Major Sertório, 106, V. Buarque, 3231-5422. 12h/15h e 18h/0h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Cervejaria Nacional

Entre as cervejas produzidas ali mesmo, estão a ‘Domina Weiss’ (R$ 13,50; 330 ml), de trigo, e a ‘Kurupira Ale’, de alta fermentação e caramelo (R$ 14,50; 330 ml). Para acompanhá-las, não hesite em pedir o bolinho de mandioca com linguiça (R$ 27, 6 unid.). Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h, dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

HAPPY HOUR

Baixo Pinheiros

No cardápio fazem sucesso a porção de carne-seca com polenta frita (R$ 39,50) e o tradicional baião de dois (R$ 77, para duas pessoas). Para beber, tem cerveja gelada a preço justo, com marcas como Heineken e a Original (R$ 14).R. Guaicuí, 62, Pinheiros, 3034-4085. 11h30/1h (2ª, 11h30/15h; fecha dom.). Cc.: todos.Cd.: todos.

VARIADOS

Café Journal

Frequentado por um público acima de 30 anos, abriga uma adega com 500 rótulos de vinho (cerca de 6 mil garrafas), como o vinho italiano Primitivo Imperial (R$ 129, a garrafa). Para quem prefere cerveja, tem long necks da Heineken e Stella (R$ 14). Do cardápio, experimente a costela de angus (R$ 85). Al. dos Anapurus, 1.121, Moema, 5055-9454. 12h/últ. cliente (dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.Manobr.: R$ 25.

ESPECIAL

Esquenta de carnaval: Feijoada com samba

Na famosa esquina das avenidas Ipiranga e São João, será realizada a Feijoada com Samba, um aquecimento para o carnaval – uma das datas mais festejadas pelo Bar Brahma. A música ficará por conta dos sambistas Naninha e Criolé, acompanhados por banda. Bar Brahma. Av. São João, 677, Centro, 2626-1061. Sáb. (16), 14h/18h20. R$ 45/R$ 55 (couvert), R$ 180 (couvert e feijoada).

BALADA

Forró das Antigas

O DJ Xeleléu, que comemora 20 anos de carreira, será um dos homenageados da festa que terá como convidados o Trio Nordestino, o Trio Cristalino e o Forró Bruto para apresentações ao vivo. Na trilha, forró de todas as épocas promete colocar o público para dançar. Espaço 0170. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V.Madalena, 96140-4304. Hoje (15), 23h/6h.R$ 20/R$ 35.

Rewind 80s

Estreia da festa comandada pelos Djs Eneas Neto, Omar e Peque, que une o colorido da new wave com o pós-punk, o synthpop e o pop rock. O espaço conta com restaurante e bar. Para quem deseja dar um tempo na pista e soltar a voz, uma opção é o karaokê disponível no local. Sputnik Bar. Largo do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Dom. (17), 19h/1h. Grátis.