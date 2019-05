Confira oito atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ Em Simbad, o Navegante, dois palhaços manipulam estruturas de bambu que são montadas e desmontadas para criar figuras, animais, barcos, desfiladeiros e tempestades. Esse é o pano de fundo para que eles contem algumas das mais lembradas histórias da obra ‘Mil e Uma Noites’, que reúne contos como ‘Ali Babá e os Quarenta Ladrões’ e ‘Aladim e a Lâmpada Maravilhosa’.

A montagem, da Cia. Circo Mínimo, foi selecionada para participar do IPAY-International Performing Artsfor Youth, nos EUA, e ganhou diversos prêmios nacionais. Em 2015, quando estreou, também foi eleita a melhor peça infantil do ano, pelo Divirta-se. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 30/6.

+ O espetáculo Pequena Magdalena é baseado na trajetória da pintora mexicana Frida Kahlo, uma das mais importantes artistas do século 20. Em cena, uma história que se passa na véspera do Día de Los Muertos (que corresponde ao Dia de Finados no Brasil), tradicional celebração que ‘convida’ parentes e amigos mortos a voltarem ao mundo dos vivos. Livre. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 17. Até 2/6.

+ Shake Shake Show, com a Cia.Vagalum Tum Tum, propõe uma ‘antologia shakespeariana’ costurada por um divertido roteiro. No repertório, músicas originais de quatro peças que adaptam a obra do autor para o público infantojuvenil: ‘Henriques’ (2016); ‘Bruxas da Escócia’ (2014); ‘O Príncipe da Dinamarca’(2011); e ‘O Bobo do Rei’ (2010). Livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (menores de 12 anos, grátis). Até 16/6.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

CINEMA

Wickie e o Tesouro dos Deuses

No filme de Christian Ditter, Wickie é um menino que é filho do chefe da aldeia e é cobrado para se tornar um viking de verdade. Em meio aos desafios que enfrentará, ele descobre que não precisa ser igual a todos, mas, sim, fiel àquilo que o caracteriza como ser humano. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (11), 12h. Grátis.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA



Cantos, Contos e Brincadeiras

De maneira lúdica e interativa, a artista Mirela Estelles convida as crianças para experimentar diferentes expressões e maneiras de se relacionar e interagir com o mundo à sua volta. Além de histórias, haverá músicas e brincadeiras tradicionais. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (12), 15h. Grátis.

OFICINA

Carrinho de Rolimã: Faça Você Mesmo

Com o objetivo de preservar a memória de uma das diversões preferidas das crianças entre as décadas de 1960 e 1980, a oficina, comandada pelo artista visual e educador Bruno Perê, vai estimular os participantes a construírem seus próprios carrinhos. Eles participarão de todo o processo, desde a escolha do material – etapa essencial para a brincadeira – até instalação de rodinhas, ajustes e testes. Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/n, Brás, 3111-7400. Dom. (12), 13h/16h. Grátis (inscrições pelo telefone).

Sorvete e Cookies

O objetivo é, por meio de brincadeiras, passar os conceitos da Engenharia de Alimentos e de Produção. Na edição especial do Dias das Mães, os alunos aprenderão, ao lado de suas mães, como se prepara sorvete. Além disso, eles vão fazer uma cesta de cookies para dar de presente para as homenageadas do dia.Engineering For Kids. R. Diogo Jácome, 513, V. Nova Conceição, 3842-3056. Sáb. (11), 11h30/13h. R$ 90.

TEATRO

A Peleja do Conta Gotas

O espetáculo infantil aborda, de maneira lúdica, uma preocupação mundial: a finitude dos recursos hídricos. Na história, dois palhaços se encontram em margens opostas do último lago existente no planeta. Antes de saciarem a sede, eles precisarão decidir quem fica a favor da preservação do local ou contra ela. 45 min. Livre. Sesc Belenzinho.R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, 2076-9700. Sáb. (11) e Dom. (12), 17h. Grátis (retirar ingresso 30 min antes).