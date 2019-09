Confira as apresentações de música clássica desta semana

Camerata Russa

Formada por músicos russos e brasileiros residentes em São Paulo, o grupo, sob a batuta de Yuriy Rakevich, apresenta temas barrocos, clássicos, românticos e impressionistas. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (21), 17h. R$6/R$20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Sob regência de Gustavo Gimeno, a orquestra se apresenta tendo como convidada a violinista holandesa Simone Lamsma. No repertório, Schubert, Tchaikovsky, Beethoven e Brahms. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (20) e sáb. (21), 21h. R$ 120/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Sob a regência de Isaac Karabtchevsky, os músicos apresentam temas de Johannes Brahms e Antonín Dvořák. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (25). 5ª (26) e 27/9, 19h30; 28/9, 16h30. R$ 75. Cc.: todos. Cd.: todos.



Orquestra Sinfônica Municipal de Santos

Dentro do projeto Matinais, o regente Luís Gustavo Petri executa obras de Claude Debussy e Jean Sibelius. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (22), 11h. Grátis.

Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

O grupo se apresenta acompanhado dos solistas convidados, Fernando Ávila (acordeon) e Thiago Hessel (contrabaixo). Eles apresentam as composições do disco autoral de Ávila, ‘A Lua de Santiago’. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 5ª (26), 20h. R$ 20.Cc.: todos. Cd.: todos.



Quarteto Villa-Lobos

O quarteto de cordas, formado por músicos da OSESP, mostra repertório com obras de compositores nacionais e internacionais. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (20), 19h. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.



Tributo a John Williams

A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, sob regência do maestro Roberto Minczuk, executa as trilhas de cinema feitas pelo compositor, entre elas, a do filme ‘E.T. – O Extraterrestre’ e ‘Indiana Jones”. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (23), 20h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.