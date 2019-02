Confira a programação do Sesc Verão

O projeto Sesc Verão 2019 reúne, até o dia 5 de março, 1.800 atividades gratuitas relacionadas a práticas esportivas em 39 unidades da instituição, entre aulas abertas, bate-papos, torneios e apresentações.

Abaixo, uma seleção das atrações nesta reta final do projeto:

19/2

– Patinação

Com orientação de instrutores e empréstimo de patins e capacetes, será aberta a todas as idades, basta ter interesse em aprender a modalidade. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Sra.do Bom Conselho, 120, Campo Limpo, 5510-2700. Das 13h30 às 20h.

21/2

– Futebol com Aline Pellegrino

Ex-zagueira do Santos e da Seleção Brasileira, Aline vai ministrar uma aula de futebol de salão para meninas. Sesc Osasco. Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jd. das Flores, 3184-0900 Das 17h às 18h.

– Apresentação de Rugby sobre rodas

Competem no esporte tanto homens quanto mulheres (não há divisão de gênero) com tetraplegia ou deficiências nas quais as sequelas sejam parecidas com a de um tetra. Sesc Interlagos. Av. Manoel Alves Soares, 1100, Interlagos, 5662-9500. Das 9h às 11h.

22/2

– Aula aberta de Capoeira

Tem como objetivo promover a valorização da modalidade como uma manifestação da cultura corporal de movimento. Sesc Itaquera. Av. Fernando do E. S. A. de Matos, 1000, Itaquera, 2523-9200. Das 14h30 às 15h30.

– Descobrindo mares: mundo água para bebês

Recomendado para crianças de 1 a 3 anos, a prática tem como objetivo que os bebês ganhem consciência corporal e experimentem novas sensações. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, Consolação, 3234-3000. Das 10h30 às 12h30.

– Triathlon com Diogo Sclebin

O triatleta profissional brasileiro orientará os participantes em uma atividade em que eles irão correr, pedalar e nadar em um determinado período de tempo estabelecido. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, 2076-9700. Das 19h às 22h.

23/2

– Bate-papo com Rodrigão do Vôlei

O tricampeão mundial na modalidade irá conversar com o público para falar sobre a carreira, as conquistas e os desafios do esporte no Brasil. Sesc Carmo. Rua do Carmo, 147, Centro, 3111-7000. Das 10h às 12h.

– Festival de Futebol para Mulheres

Com a orientação do corpo técnico da unidade, a proposta é ir além da competição ao estimular a integração e a cooperação entre os grupos. Sesc 24 de maio. R. 24 de maio, 109, República, 3350-6300. Das 18h às 20h30.

– Festival de Vôlei

Com o objetivo de incentivar a socialização entre os frequentadores, as equipes serão mistas para a disputa do torneio. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, 5541-4000. Das 13h às 16h30.

Triathlon

– Com provas de natação (500 m), pedal (10km) e corrida (3 km). Os interessados precisam ser matriculados no Sesc e levarem sua própria bicicleta. Sesc Santo André: Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, 4469-1200. Das 10h30 às 11h30.

24/2

– Apresentação de Highline

Os participantes irão se equilibrar em uma fita a mais de 10 metros de altura. Sesc Osasco. Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jd. das Flores, 3184-0900. Das 14h às 15h e das 17h às 18h.

– Festival de práticas aquáticas para adultos

Tem como objetivo demonstrar as habilidades aprendidas pelos alunos dos cursos oferecidos no Programa de Práticas Aquáticas. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Das11h30 às 15h30.

– Iniciação ao Arco e Flecha Olímpico

Com a participação da equipe de Tiro com Arco do Clube Atlético Morumbi, uma demonstração para aqueles que querem iniciar na modalidade. Vila dos Arqueiros. R. Jorge Tibiriçá, 700, Vila Mariana, 5080-3000. Das 10h às 13h.

1/3

Modalidades Esportivas e Paradesportivas

Destinada às crianças e jovens, as aulas abertas serão em modalidades esportivas e paradesportivas, como futebol caixote, futebol de 5, beisebol, goalball e ultimate frisbee. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Sra.do Bom Conselho, 120, Campo Limpo, 5510-2700. Das 13h30 às 15h30h.

2/3

– Capoeria e Maculelê

O objetivo é colocar os participantes em contato com a capoeira, uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Das 15h30 às 17h30.

4/3

– Em Tempo: Reflexos do Corpo em Movimento

O espaço é destinado a prática de diversas capacidades físicas e habilidades motoras com experimentações de diversos gestos esportivos e exercícios físicos. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Das 10h30 às 17h30.

5/3

– Convivência Esportiva: esporte, tecnologia e comunidades de práticas

O público participará de recreações, jogos, desafios, torneios e festivais esportivos. As participações em todas as práticas esportivas somarão pontos aos perfis dos participantes, por meio do uso de aplicativo. Sesc Santana .Av. Luiz Dumont Vilares, 579, Santana, 6971-8700. Das 10h30 às 18h.