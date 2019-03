Confira a nova torta de figos da Confeitaria Marilia Zylbersztajn e outras dicas de quitutes em São Paulo

+ A nova receita da Confeitaria Marilia Zylbersztajn é esta torta coberta com figos frescos (foto), montada com massa sucrée e creme de queijo à base de fromage blanc da Serra das Antas (MG). A fatia sai por R$ 17 e a torta inteira, na versão de 23 cm, custa R$ 150. R. Dr. Renato Paes de Barros, 433, Itaim Bibi, 3071-0041. 10h/19h (sáb., 9h/18h; fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Coffee Lab

O ‘laboratório’ da barista Isabela Raposeiras tem uma simpática mesa comunitária para conectar laptops, mesinhas na varanda e no quintal. Faça um dos ‘rituais’ de degustação (R$ 18/R$ 44), com diferentes métodos de preparo do café. Para comer, picadinho de carne cozida no café (R$ 21) e arroz-doce com calda de café (R$ 13). R. Fradique Coutinho, 1.340, V. Madalena, 3375-7400. 10h/19h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Inside

Dos mesmos donos da Tea Connection, segue a tendência de autosserviço, com um balcão abastecido com sucos, iogurte com granola, doces e uma estação quente, com sanduíches e pratos prontos e embalados, a exemplo do wrap de frango e queijo (R$ 29,50). Destaque para os chás gelados batidos com frutas frescas, como o delicioso ‘Lima Thai’ (R$ 13,50), com chá almond toffee, maracujá, limão e xarope de amêndoas e avelãs; e o ‘Berry Honey’ (R$ 13,50), à base de chá de blueberries, frutas vermelhas, limão e mel. R. Oscar Freire, 646, Jd. Paulista, 3477-7091. 8h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Da Feira ao Baile Café

Os tecidos listrados no teto e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. O menu traz salgados, pratos e tortas do dia (R$ 19,90), que são servidas no almoço. Especialidade da chef Roberta Julião, os bolos são fatiados e vendidos por quilo. Há versões como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 112, o quilo); bolo pão de mel com doce de leite (R$ 102); e bolo de coco cremoso (R$ 104). R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 10h30/18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ponto de Brigadeiro

Uma seleção de brigadeiros do dia colorem a bancada da moderna lojinha de fábrica do doceiro Rafael Aurichi. Há versões de caramelo salgado, queijo com goiabada e de sementes de cacau (R$ 4,20 cada). Além de bolo de pistache com recheio e cobertura de brigadeiro (R$ 15, a fatia). A novidade fica por conta do bolo de frutas vermelhas com brigadeiro de queijo (R$ 15, a fatia). Para acompanhar, peça o chocolate quente belga da casa (R$ 8, pequeno). R. Pascal, 950, Campo Belo, 2533-6503. 12h/19h (fecha dom.). Cc.: D, E, M e V. Cd.: E, M e V.

Padarias

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 27,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 27,90, o quilo). O cappuccino (R$ 6,50) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 35, o quilo). R. Reims, 594, Jd. das Laranjeiras, 3951-6090. 5h40/22h20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Tortteria D’Almada

A casa é especializada em tortinhas doces e salgadas. Prove os caminitos, parecidos com empanadas, com recheios como o de carne picante ou de queijo com cebola (R$ 7,90, cada). O tortini, um pão de queijo recheado, pode ganhar peito de peru com queijo branco (R$ 5,50). Complete a refeição com os bolos servidos em fatias ou com a ‘Tortinha d’Almada’, com creme holandês e frutas vermelhas (R$ 9,80). R. Luís Góis, 1.548, V. Mariana, 5071-2343. 9h/18h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

212 Burger

A inspiração nova-iorquina começa no nome – o código 212 é o prefixo telefônico mais antigo de Manhattan. Os hambúrgueres são servidos em tábuas, caso do ‘Soho’ (R$ 26), montado com queijo da casa, rúcula, tomate, cebola roxa e picles. Já o ‘Empire State’ (R$ 43) leva 320 gramas de carne, queijo, bacon e ovo. Para fechar, prove a ‘Hot Apple Pie’ (R$ 23), torta de maçã com calda de caramelo e sorvete de baunilha e castanha, servida numa chapa de ferro quente. Al. Campinas, 1.021, Jd. Paulista, 3052-1878. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; 3ª e 4ª, 18h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Hot Rod Dog

A inspiração veio das lanchonetes de estrada norte-americanas. No menu, reina o cachorro-quente em diferentes versões (R$ 18/R$ 26), três delas vegetarianas. A maioria com salsicha tipo frankfurter. Mudam os complementos: guacamole, cheddar, bacon, parmesão, chilli com feijão e molho picante. Uma das sugestões é o ‘Brazilian Dog’ (R$ 24), com batata palha, molho de tomate e maionese. Vale pedir as fritas (R$ 18). R. Guaimbé, 302, Mooca, 3205-4698. 18h/23h (sáb., 13h/23h; dom., 9h30/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Sorvetes

Gelato Boutique

Depois de circular com seu carrinho pela cidade, a sorveteira Marcia Garbin abriu a própria loja. Ali, os gelatos aparecem em versões como chocolate 70%, avelã, doce de leite com cumaru, crocante de castanha de caju e abacate (R$ 13/R$ 18). No cardápio também reinam outras sobremesas, como o saboroso brownie (R$ 8). Tem outra loja no Shopping Cidade São Paulo. R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 10h/20h (6ª e sáb., 10h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Tropics Juice Bar

Despojado e pequenino, serve ótimos sucos e smoothies ao lado de uma seleção enxuta de sanduíches, tostadas e saladas, para comer lá mesmo, nas poucas mesas, ou levar. O refrescante ‘Lemonage’ (R$ 12), por exemplo, combina limão, gengibre, curcuma e agave orgânico. Já o suco ‘Pura Vida’ (R$ 14) leva couve, grama do trigo, hortelã, abacaxi, limão, maçã verde e gengibre. Também dá para fazer a própria combinação de frutas e ingredientes, como cacau, matchá e linhaça. Dos smoothies, o ‘Popeye Punch’ (R$ 14) vem com banana, kiwi, espinafre e spirulina. Na ala dos sanduíches, o de ovo orgânico e avocado (R$ 23) vem com pão de miga preto, alface e tomate. Para fechar com um docinho, tem brownie de cacau e beterraba (R$ 10). R. dos Pinheiros, 248, Pinheiros, 3062-6284. 10h/20h (dom., 9h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.