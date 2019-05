Confira a 1ª edição do São Paulo Coffee Fest e outras dicas de quitutes para aproveitar na capital

Começa nesta 6ª (24) um novo festival na cidade: o São Paulo Coffee Fest, com participação de mais de 30 cafeterias, que servem cafés especiais preparados por baristas. Para o evento, as casas criaram ‘combos’, que ficam no menu até 6/6.

No Monk Coffee Holy Tasty (R. Ramos Batista, 290, V. Olímpia, 99242-7103), por exemplo, uma das pedidas traz ‘Tônica Espresso’ de limão-siciliano, com pão rústico com brie e mel (R$ 18; foto).

A sugestão do Béni Café (R. Lubavitch, 79, Bom Retiro, 3331-8563) é o café coado, na companhia de bolo de leite Ninho (R$ 17; foto). Já o ‘Pink Coffee’, com cookie de baunilha com gotas de chocolate (R$ 14,90), é a combinação do Mar de Café (R. Topázio, 367, Aclimação, 99143-7478).

Durante o evento, o público também poderá eleger os melhores baristas entre as casas participantes. Conheça a programação completa e vote aqui.

Confira outras dicas de Quitutes em São Paulo:

Cafés

Café do Pateo

O espaço, no Pátio do Colégio, é um refúgio no centro paulistano, com mesas ao lado do jardim do Museu Anchieta. Logo na entrada, o balcão exibe especialidades como a broa de milho (R$ 6,50), os salgados vegetarianos e a tortinha de carne-seca com Catupiry (R$ 8,50), que fazem boa companhia ao expresso da Fazenda Pessegueiro (R$ 5,45) e ao chocolate quente cremoso (R$ 10). A casa também serve sanduíches e pratos no almoço. Mas não saia sem provar a mousse cremosa de queijo com pedaços de goiabada (R$ 15). Lgo. Pateo do Collegio, 2, Centro, 3101-8512. 9h/16h45 (sáb. e dom., 9h/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Flor Café

Depois de visitar as exposições na Pinacoteca, passe na simpática cafeteria para tomar um expresso (R$ 5), acompanhado de uma fatia de bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 8), de frente para o Jardim da Luz. A cozinha também prepara salgados, a exemplo das quiches de cogumelos ou de alho-poró (R$ 13, a fatia), e sugestões de prato do dia, que custam de R$ 28 a R$ 35, como a maminha com arroz, batata rústica e brócolis (R$ 35). Pça. da Luz, 2, Luz, 3313-1583. 10h/17h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Brigadeiro Doceria & Café

Um lugar aconchegante, que serve bons quitutes. É famoso por seus doces recheados, como o brigadeiro com morango (R$ 8,50, cada). Também assa bolos fofinhos como o de milho (R$ 8,40, a fatia), que são companhia ideal para o café expresso (R$ 6). Há ainda opções de bolos e tortas com muito recheio e cobertura, como a torta cremosa de Nutella (R$ 139, o quilo) e o bolo bem-casado (R$ 109, o quilo). R. Pe. Carvalho, 91, Pinheiros, 3813-6656. 12h/19h (sáb., dom. e fer., 11h/19h). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Dulca

Aberta em 1951, a tradicional confeitaria serve uma boa seleção de quitutes: bolos, chocolates, petits-fours, panetones, sorvetes de massa, tortas doces e salgadas. Um dos sucessos da rede é o sonho fofinho e bem recheado (R$ 6,50/R$ 12). Outro destaque é a minibomba de zabaglione (R$ 6,50). Para acompanhar, o expresso sai por R$ 6. R. Itacolomi, 639, Higienópolis, 3129-5561. 8h30/19h30 (dom. e fer., 9h/18h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

A Lareira

A padoca querida do bairro nunca fecha. O atendimento simpático, os cuidados da família Santos e o brownie (R$ 54,75, o quilo) são atrativos do local. Outra especialidade é o pavê de chocolate com morango (R$ 65,60, o quilo). Também serve refeições, sanduíches e salgados. O bufê de almoço, por exemplo, sai por R$ 56,90, o quilo, com várias opções de saladas e pratos quentes. Tem outra unidade na Avenida Sumaré, 488. Av. Deputado Emílio Carlos, 718, Freguesia do Ó, 2858-4400. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Paco Esfiha

Começou no Centro, nos anos 1950, mas ganhou fama no Itaim Bibi, onde se estabeleceu nos anos 1970, com pratos árabes e uma ampla seleção de esfihas abertas e fechadas. Com segurança, peça a esfiha de muçarela (R$ 6,80) ou a de zaatar (R$ 7,20). A de carne com champignon é uma ousadia para os padrões árabes: carne e um molho quase de estrogonofe (R$ 7,80). De sobremesa, prove a versão de Nutella (R$ 9,50). R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 10h/22h40 (6ª e sáb., 10h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rancho da Empada

Entre as opções de empadinhas, a de palmito é a campeã de pedidos (R$ 7), seguida pela de camarão (R$ 7,50). Outro sabor que sai do forno é o de carne-seca com abóbora (R$ 7). Há ainda opções doces como a de nozes (R$ 7,50) ou de banana com doce de leite (R$ 7). Além das empadas, há salgados como o bolinho de bacalhau (R$ 9,50) e a coxinha de camarão (R$ 17 e R$ 18, com requeijão). Para refrescar, há sucos a partir de R$ 7,50. R. Sena Madureira, 557, V. Clementino, 5904-7650. 9h/23h30 (dom., 11h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

All_In

Inaugurada em Santo André, também serve seus sanduíches na capital paulista. Da churrasqueira a carvão saem hambúrgueres de 180 gramas, altos e rosados no centro, que entram na composição do ‘Good Stuff’ (R$ 32), com cheddar, cebola caramelizada e um bom bacon defumado, no pão australiano; e do ‘Salad’ (R$ 26), com queijo prato, alface, tomate e cebola roxa, servido no pão tipo brioche. Outro destaque são as carnes defumadas, que surgem em lanches e numa degustação (R$ 47/R$ 77), com brisket, pastrami, bacon e presunto. A doçura final está garantida com o sedoso pudim de leite condensado (R$ 18). R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 2738-3878. 12h/15h e 18h30/22h30 (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h e 18h/23h30; dom., 12h/16h e 18h30/22h30). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Gorilla

Depois de rodar a cidade com um food truck, a hamburgueria fixou sua cozinha numa casa de fachada discreta e ambiente rústico, com rock ecoando da caixa de som. Um dos hits, o ‘Kong’ (R$ 30) leva 160 g de carne, cheddar da Serra das Antas, picles, maionese da casa, alface orgânica e shimeji, no pão australiano. Outra pedida é o ‘Veggie’ (R$ 27), com burguer de quinoa, pesto, rúcula e abobrinha grelhada. Para acompanhar, serve drinques clássicos e cervejas artesanais. R. Guaimbé, 439, Mooca, 2606-5935. 11h30/15h e 18h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 18h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Frida & Mina

O sorvete artesanal, cremoso e sempre fresco, feito com ingredientes selecionados e naturais, muitos deles orgânicos, conquista o paladar na primeira colherada. Não deixe de provar o de crocante de macadâmia, que tem como base o sorvete de baunilha com a noz caramelizada. Na casquinha feita na cozinha da casa, peça também os sabores de hortelã com chocolate e de doce de leite (R$ 10/R$ 21). R. Artur de Azevedo, 1.147, Pinheiros, 2579-1444. 12h/22h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gelato Boutique

A sorveteira Marcia Garbin circulou com um carrinho pela cidade antes de abrir a própria loja. Os ótimos sorvetes aparecem em versões como chocolate 70%, avelã, doce de leite com cumaru, morango e ‘Romeu e Julieta’, que mistura leite de ovelha com goiabada, (R$ 13/R$ 18). O cardápio traz ainda sobremesas, como a crostata de banana com Nutella (R$ 9). Tem outra loja no Shopping Cidade São Paulo. R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 10h/20h (6ª e sáb., 10h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.