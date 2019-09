Confira 15 bons restaurantes italianos para aproveitar neste domingo

Basilicata

A padaria centenária agora ocupa o imóvel ao lado, bem maior. No térreo funciona o misto de padaria, rotisseria e café. O restaurante fica no piso superior, sob o comando do chef Rafael Lorenti. Com foco no sul da Itália, o restaurante serve bons pratos à la carte e também conta com menu executivo, no almoço de 3ª a 6ª, por R$ 65, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Entre as quatro opções de prato, o ‘Filetto’ traz o escalope de filé mignon com tagliolini no molho da própria carne. Já o clássico cannolo é um dos hits entre as sobremesas. R. 13 de Maio, 596, Bexiga, 3289-3111 (90 lug.). 12h/15h30 e 19h30/23h30 (6ª e sáb., 12h/16h e 19h30/00h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Evvai

A cozinha desta casa elegante está a cargo do chef Luiz Filipe Souza, que trabalhou ao lado de Salvatore Loi, e faz uma comida moderna com apresentação criativa. É o caso do ‘Pargo, Carciofi e Tartufo’ (R$ 95), um filé de pargo com alcachofras em diferentes texturas, cogumelos frescos e emulsão de fumet e tartufo nero. Das carnes, destaca-se a ‘Costela Fondente e Carota’ (R$ 91), costela de boi bem macia ao vinho tinto, cenouras orgânicas ao Marsala, pinoli e manjerona. Encerre com a ‘Meringata’ (R$ 35), suspiros de merengue italiano, recheados de morangos e cumaru e sorbet de leite de amêndoas. O almoço executivo sai por R$ 87. R. Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, 3062-1160 (86 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Più

O ambiente agradável faz parte da acolhida na casa do chef Marcelo Laskani. Quase tudo é feito ali: massas, pães e alguns embutidos. Entre as opções de massa, estão o tortelloni com pernil de vitelo ao sugo de porcini e creme de parmesão (R$ 59), e a lasanha verde com bolonhesa (R$ 59). O almoço executivo sai por R$ 59, com entrada, prato principal e sobremesa. R. Ferreira de Araújo, 314, Pinheiros, 3360-7718 (48 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h30/15h30 e 19h/23h; dom., 12h30/15h30; 2ª, até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Casa Ravioli

Difícil não reparar no pôster do chef Roberto Ravioli ao lado do cantor Luciano Pavarotti. Da cozinha, saem pratos de sucesso do chef, como ‘La Trippa della Nonna’ (R$ 59), dobradinha com feijão branco, lombo e linguiça (R$ 59). O almoço executivo sai por R$ 56. Já na ala dos doces, há pedidas como o tiramisú (R$ 26). R. Joaquim Antunes, 197, Pinheiros, 3083-1625 (76 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mondo

Ocupa uma casa com janelões de vidro, elegante e informal, com um pequeno empório na entrada. O menu leva a assinatura de Salvatore Loi e privilegia massas e assados, como a lasanha com ragu de vitela e fonduta de grana padano (R$ 79), e o cordeiro ao forno com abóbora e avelãs (R$ 93). Durante a semana, o almoço executivo inclui entrada, prato e sobremesa, por R$ 60. R. Oscar Freire, 30, Jd. Paulista, 3061-2787 (100 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Etto Cucina & Salumi

O ambiente mescla tijolinhos, azulejos e gravuras do pintor italiano Arcimboldo. Mas a atração é o bar de antepastos feitos na casa. No almoço, o menu executivo lista sugestões de pratos que mudam a cada semana. Para abrir a refeição (R$ 58, com entrada, prato e sobremesa), o chef Rodrigo Queiroz prepara três opções de entrada, a exemplo do ‘Vitello Tonnato’, rosbife de vitelo com molho cremoso à base de atum, anchova e azeitona. R. Bela Cintra, 1.783, Jd. Paulista, 2649-4448 (85 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/16h e 19h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h). Cc.: A, D, M e V. Cd.: todos.

Vinheria Percussi

Esta casa agradável é tocada pela chef Silvia Percussi e por seu irmão, Lamberto, responsável pela carta de vinhos. A ‘Crustone à Napolitana’ (R$ 19,70), com tomates secos, muçarela de búfala e aliche, e o ‘Tonnarelli al Cacio Pepe’ (R$ 58,40), são boas pedidas. R. Cônego Eugênio Leite, 523, Pinheiros, 3088-4920 (75 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Aguzzo Cucina

A ideia aqui é fazer releituras da tradicional cozinha italiana, com massas e pratos caprichados, a exemplo do ‘Filetto à Parmegiana’ (R$ 95). R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363. 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Due Cuochi Cucina

Nesta casa simpática e com mesas concorridas, prove o ravioloni de gema de ovo caipira com tartufo negro (R$ 39), ou o tagliolini com molho de tomate, camarões, limão-siciliano e sálvia (R$ 87). R. Manuel Guedes, 93, Itaim Bibi, 3078-8092. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Modern Mamma Osteria

A casa dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros serve comida italiana com pegada moderna, num ambiente charmoso. Do cardápio enxuto, comece compartilhando a focaccia (R$ 25/R$32). Da seção de massas, destacam-se o pici com ragu de linguiça, porcini e creme de grana padano (R$ 57), e o gnocchi recheado com ossobuco (R$ 57). Das carnes, prove a paleta de cordeiro com purê de batata (R$ 85). R. Manuel Guedes, 160, Itaim Bibi, 3078-2263 (100 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/16h e 18h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Piselli

O estabelecimento pertence ao restaurateur Juscelino Pereira. Do cardápio, prove o ‘Pesce con Fregula e Bottarga’, que traz o peixe grelhado na companhia de fregula, brócolis, ervilha e bottarga (R$ 93). As massas da casa também costumam agradar. R. Padre João Manuel, 1.253, Cerqueira César, 3081-6043 (70 lug.). 12h/16h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Gero

A casa do grupo Fasano inaugurada em 1994 é bonita, tem ótimo serviço e cozinha bem executada. A polenta com ragu de linguiça toscana (R$ 77) é uma boa pedida, assim como o risoto com açafrão e ragu de ossobuco (R$ 138). R. Haddock Lobo, 1.629, Cerqueira César, 3064-0005 (90 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/16h30 e 19h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Picchi

Com salão agradável e de estilo mais formal, o restaurante ocupa o térreo do hotel Regent Park. Na cozinha, o chef Pier Paolo Picchi prepara dos pães aos sorvetes e continua afiado com as massas frescas. No cardápio, receitas como o espaguettini nero com ragu de peixe, camarão, ova de salmão e bottarga (R$ 127). O carro-chefe da casa é o pici (massa artesanal típica da Toscana) com molho de linguiça calabresa, feijão branco e peperoncino (R$ 74). Destaque também para o agnolotti de coelho à caçadora, com azeitonas pretas e manjerona (R$ 74). Não saia sem provar o bom tiramisú (R$ 37). R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560 (68 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

MoDi

No comando da cozinha está o chef e sócio Diogo Silveira, que propõe pratos com boa relação custo-benefício e um trabalho esmerado com miúdos, como na receita de língua de boi ao molho de vinho e purê de batata (R$ 35). Outras boas pedidas são o ‘Varenike’ com cebola caramelizada sobre fonduta de queijo (R$ 38), e a paleta de cordeiro assada ao molho de ervas com tagliatelle e legumes da horta (R$ 65). R. Alagoas, 475, Consolação, 3564-7028 (60 lug.). 12h/15h e 19h/23h (dom., 12h/17h; 2ª, 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Barolo Trattoria

A rede paranaense ganhou a primeira unidade na capital paulista, com ambiente requintado e adega para acomodar até 900 garrafas. O estilo mais formal se estende ao serviço à moda antiga, com garçons servindo e repondo os pratos à mesa. O cardápio privilegia as massas, quase todas feitas na casa – exceto as integrais e sem glúten –, que podem ser combinadas a diferentes molhos, a maioria com creme de leite, a exemplo do conchiglie de camarão e queijos ao molho de creme de leite, camarões e gorgonzola (R$ 141, para até três pessoas). Outra sugestão é a lasanha à bolonhesa (R$ 112, para três). Durante a semana, o almoço executivo custa R$ 63. R. Padre João Manuel, 1.249, Cerqueira César, 3064-3406 (108 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.