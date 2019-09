Cone recheado, donut e brownie: conheça três novos endereços que apostam em um único produto (e suas variações)

+ Doce típico do leste europeu e popular principalmente nas ruas da Hungria, o ‘kürtöskalács’ ou pão-chaminé ganhou um representante na capital paulista: o Spin Cake Coffee Bakery. Na simpática loja encostada a um coworking, o pão em formato de cone surge em versões doces e salgadas com diferentes recheios (foto). O ‘Egg Bacon’ (R$ 18), por exemplo, vem montado com spin de parmesão e peperoni recheado com ovos cremosos, cream cheese, chips de bacon e ervas frescas. Assada na hora, a massa quentinha (e vegana) também abarca recheios com peito de frango marinado e grelhado, avocado ou muçarela de búfala. Já o sorvete tipo soft feito na casa entra na composição das sobremesas, caso do ‘Dulce de Leche’ (R$ 14), spin de açúcar e canela, doce de leite argentino e crumble de amêndoas. R. Francisco Leitão, 266, Pinheiros, 95879-2687. 12h/19h30 (sáb. e dom., 13h/20h).

+ Especializada nas rosquinhas fritas aos moldes norte-americanos, a The Good Cop prepara mais de 30 sabores do doce, alguns deles com lugar cativo na vitrine, como o donut glaceado com açúcar. As roscas com cobertura custam R$ 8, cada, como as de Kit Kat e Oreo (foto). Os donuts recheados saem por R$ 10, como os de leite Ninho, brigadeiro e geleia de maçã. R. Dr. Mário Ferraz, 517, Itaim Bibi, 3078-1925. 11h/19h (fecha 2ª).

+ Antes à venda apenas em empórios, o carioca Brownie do Luiz agora tem ponto fixo, uma lojinha com todos os brownies e sorvetes da marca. Nas prateleiras, estão acomodados desde latas até o brownie individual – de chocolate (R$ 5; foto) e os recheados com chocolate branco, limão, maracujá e doce de leite (R$ 7, cada). R. Miguel Rodrigues, 35, V. Madalena, 2495-6074. 12h/18h (fecha dom.).