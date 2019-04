Concurso ‘Comida di Buteco’ serve petiscos especiais em mais de 60 bares paulistanos

+ Mais de 60 bares paulistanos participam do concurso Comida di Buteco, que elege os melhores quitutes em vários Estados do País. Na primeira etapa, consideram-se as notas do público e de um corpo de jurados, que avalia o serviço e a qualidade dos petiscos. Em homenagem aos 20 anos da competição, todos os pratos servidos nas casas participantes custarão R$ 20, como o ‘Chiclete de Camarão à Prainha’ (foto), porção de camarão com dois queijos e ervas servido no Prainha Paulista (Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056). Outra opção é o ‘Queridinho da Casa’, do Elídio Bar (R. Isabel Dias, 57, Mooca, 2966-5805), calabresa curada no álcool com molho de gorgonzola e farofa. Os petiscos inscritos na competição estarão disponíveis nos menus entre hoje (12) e 12/5. Inf.: bit.ly/Buteco19

Confira outras dicas para o fim de semana:

NOVOS

Bar Das

“Feito por mulheres e para mulheres.” Com esta proposta, a casa aposta em um espaço aconchegante, composto por sofás e um pequeno balcão circular nos fundos. Assim como o ambiente, os petiscos são acolhedores, para comer sem pressa, como o pretzel salgado alemão (R$ 15) e o queijo coalho grelhado com melaço orgânico e raspas de limão-siciliano (R$ 7). Entre os drinques, peça o ‘The Slope’ (R$ 25), receita da bartender Julie Reiner, feita com uísque, vermute tinto e licor de damasco. R. Fortunato, 133, V. Buarque. 19h/0h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Benjamim

Como se não bastassem os aquecedores, também são distribuídas mantas coloridas para quem fica nas mesas externas nos dias mais frios. E já que o frio não é problema, peça uma Original (R$ 12,90) ou Itaipava (R$ 8,90). Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’ (R$ 39,50, 8 unid.), de carne-seca com creme de gorgonzola, ou de carne, queijo e alho-poró (R$ 37, 8 unid.). R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; 2ª, 17h/ 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Bar das Batidas

O boteco é conhecido pelos executivos e estudantes da região por suas batidas. As mais famosas são a de amendoim com coco e a de coco com morango (R$ 9, cada). Para enganar o estômago há porções de ovo de codorna (R$ 10) e de salame fatiado (R$ 10). Mais reforçada é a porção de calabresa (R$ 18), acompanhada por picles, azeitona e ovos de codorna. R. Padre Carvalho, 799, Pinheiros, 7846-3749. 11h/ 23h59 (6ª e sáb., 11h/últ. cliente; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Benzina

O bar atrai frequentadores assíduos da Vila Madalena e clientes em busca de uma boa ‘Gin & Tônica’ (R$ 18) e outros drinques clássicos, como o ‘Boulevardier’ (R$ 22), executado com elegância pelos bartenders da casa. O local tem mesa de sinuca, fliperamas e mesa de pebolim. Para comer, a porção ‘Batata’ (R$ 15) é composta por bolinhas de batata assadas lentamente no sal grosso com alho e alecrim. R. Girassol, 398, V. Madalena, 3031-2008. 18h/2h (dom., 16h/22h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

HAPPY HOUR

Guilhotina

Uma seleção de drinques autorais, mas sem frescuras, é o que o bar busca incluir em seu cardápio. Basta entrar na casa para perceber a proposta casual: o espaço tem visual industrial, com portas de aço, paredes de concreto e tubulações aparentes. Com preços entre R$ 29 e R$ 31, a carta de drinques, embora enxuta, tem opções para diferentes paladares. O ‘Maldade Pouca É Bobagem’ (R$ 29), feito com rum, gengibre, limão, bourbon e club soda, é um dos carros-chefes. Em três sabores (carne, ricota com espinafre ou queijo com cebola), as deliciosas empanadas (R$ 11) são boas pedidas para acompanhar os drinques. R Costa Carvalho, 84, Pinheiros, 3031-0955. 18h/1h (sáb. 17h/1h; fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Chá da Alice São Paulo

A festa carioca retorna à cidade com os DJs Adriano Rosa, Vini Santiago e Babi Ribeiro, que revezam sucessos do pop atual e clássicos dos anos 1990 e 2000. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Sáb. (13), 23h/6h. R$ 60/R$ 80. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Farofada

Brasilidades e shows de Exaltasamba e É o Tchan agitam a festa. DJs como Ale Salles e Ivan Archusin completam a noite. Hotel Unique. Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4700. Sáb. (13), 20h/4h. R$ 145/R$ 165. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Tokka

Coletivos de DJs animam o selo LGBT com set de várias vertentes do house music. Aeroporto Campo de Marte. Av. Santos Dumont, 550, Santana. Sáb. (13), 16h/3h. R$ 105. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Valentina BDay 9 Anos

Das produtoras Alexandra Marcely e Thábata Vespucci, a festa comemora nove anos com hits de indie rock, pop e eletrônica. O open bar terá drinques, cerveja e bebidas não alcoólicas. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Sáb. (13), 22h/6h. R$ 90. Inf.: bit.ly/Valen9