Concerto infantil com tema de Dia das Bruxas está entre as dicas para as crianças em São Paulo

+ O Barbatuques, conhecido por suas habilidades com percussão corporal, convida adultos e crianças para o lançamento de ‘Só +1 Pouquinho’, segundo disco/show do grupo dedicado inteiramente aos pequenos.

Buscando inspirar os fãs de todas as idades a utilizarem o corpo e a voz como ‘instrumentos’, o repertório traz como tema central relações e situações que passamos nas mais diversas fases da vida. Entre elas, o medo de dormir; as inseguranças vividas na escola; a construção da identidade; o relacionamento com pais, avós e bichinhos; as amizades; e também as fantasias, tão comuns na infância. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. Sessão extra: 12/10, 12h e 18h. R$ 20. Até 27/10.

+ Idealizado pela cantora e compositora Fortuna em parceria com Hélio Ziskind, o show Tchiribim Tchiribom reúne melodias de vários cantos do mundo. As canções tiveram suas letras traduzidas ou adaptadas para deixar seu significado mais próximo ao linguajar infantil – mostrando que a música não se prende a barreiras. Livre. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, V. Gertrudes, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até 14/10.

+ Inspirado no balé original de Tchaikovski, a peça O Lago dos Cisnes ganha duas apresentações neste fim de semana, com formato especialmente adaptado para o público infantil, que busca estabelecer uma aproximação da música clássica com os pequenos. O texto é de Daniel Porto; a direção, de Alexandre Lino; e o solo é protagonizado pela atriz Juliana Martins. Livre. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611- 3042. Sáb. (6) e dom. (7), 16h. R$ 20/R$ 60.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ Do projeto Meu Primeiro Municipal, alunos da Escola de Dança de São Paulo apresentam o Tributo a Tchaikovsky, do compositor russo cuja morte completa 125 anos em 2018. Trechos de coreografias de três balés clássicos compõem o espetáculo: ‘A Bela Adormecida’, ‘O Quebra-nozes’ e ‘O Lago dos Cisnes’. 70 min. Livre. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. Sáb. (6), 12h. R$ 20.

+ Da série Aprendiz de Maestro, o concerto infantil Sinfonia das Bruxas, dirigido por Paulo Rogério Lopes e regido pelo maestro João Maurício Galindo, apresenta canções de nomes como Dukas, Purcell e Gluck. O enredo reúne personagens típicos do Dia das Bruxas, como magos e feiticeiros, ogros e duendes, vampiros e lobisomens. 60 min. Livre. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (6), 11h. R$ 80/R$ 90.

CINEMA

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis recentes e fora de cartaz nos cinemas. Neste sábado (6), será exibido ‘Minha Vida de Abobrinha’, animação dirigida por Claude Barras. 66 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (6), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

A Maior Palavra do Mundo, uma Fábula Alfabética

O lançamento do livro de Elifas Andreato inclui uma contação de histórias baseada na obra, às 18h, com o grupo Canta e Conta. A história é uma fábula envolvendo as letras do abecedário. Livraria da Vila. R. Fradique Coutinho, 915, Pinheiros, 3814-5811. Sáb. (6), 16h/19h. Grátis.

MOSTRA

O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato

A exposição reúne três ambientes repletos de personagens do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, registros de obras literárias e passagens da vida do autor paulista. Fazem parte do espaço um livro pop-up em grande escala e um túnel colorido que diminui de tamanho, sugerindo que o público ‘encolheu’ e voltou a ser criança. Livre. Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. 8h/18h (sáb., 10h/ 17h; dom., 10h/14h). Grátis. Até 1º/12.

TEATRO

Branca de Neve – O Musical

Com direção geral de Billy Bond, a montagem é inspirada no conto do livro original dos Irmãos Grimm. Efeitos especiais, recursos 4D e ilusionismo fazem parte do espetáculo, que reúne 180 figurinos e 35 trocas de cenários. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. A partir de sáb. (6). Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 150. Até 28/10.

A Cachorrada

Lili é uma menina que adora animais e tem vários bichos de estimação. Depois de levar uma bronca da mãe, ela tem um pesadelo em que precisa resgatar os bichinhos de um lixão. O espetáculo é dirigido por Joca Andreazza. 60 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia sáb. (6). Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 28/10.

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1/2019.

A Carruagem de Berenice

Com músicas originais de Zeca Baleiro, o espetáculo acompanha a história de uma garota de 8 anos que já precisa lidar com algumas situações difíceis – como brigas entre os pais e a morte de seu animal de estimação. A protagonista tem a ajuda da Moça da Carruagem, que a leva para uma aventura sobre tempo, espaço e liberdade de expressão. 55 min. Livre. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 16h; dom., 11h. R$ 40. Até 14/10.

A Flauta Mágica

A produção da Cia. Imago, baseada na obra homônima de Mozart e Schikaneder, utiliza a técnica do teatro negro – que torna os manipuladores invisíveis ao olhar do espectador – e conta a trajetória do Príncipe Tamino, que precisa desbravar temíveis aventuras para resgatar a princesa Pamin. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. A partir de sáb. (6). Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 25/11.

A Gruta da Garganta

Voltado para crianças entre 0 e 5 anos, o espetáculo da companhia La Casa Incierta aborda de maneira poética o surgimento da linguagem humana. 40 min. 0 a 5 anos. Caixa Cultural São Paulo (60 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª (11) a 14/10, 16h. Grátis (retirar senha a partir das 9h).