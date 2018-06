Competição ‘Comida di Buteco’ e novos drinques do Tex Bar estão entre as dicas para o fim de semana

+ Entre os 57 bares paulistanos que concorrem ao prêmio de melhor petisco, o Bar do Mané serve o ‘Croquete de Carne-seca’ (R$ 15; foto), recheado com muçarela e acompanhado de molho agridoce levemente apimentado. Mercado Municipal. R. da Cantareira, 306, rua E/box 14, Sé, 3228-2141. 4h30/17h (dom., 6h/15h).

+ Na primeira etapa, o público avalia tira-gostos como ‘A Coxinha do Freitas’ (R$ 25,90, 4 unid.), do Prainha Paulista, preparada com massa de mandioca com provolone e erva-doce, recheada de pernil marinado em limão-siciliano, vinho branco e ervas, e empanada com farinha panko. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 12h/1h.

+ Das receitas participantes, servidas de hoje (13) a 13/5, a ‘Dona Fritas e Seus 2 Filés’ (R$ 25,90; foto), do Bar do Celso, leva batata frita ao molho de catupiry com bacon e dois filés – um com molho de tomate, muçarela e parmesão; outro com molho de gorgonzola. R. Brejo Alegre, 414, Brooklin, 5506-6418. 17h/23h (sáb., 12h/22h30; fecha dom.).

+ Assinada pelo mixologista Adalberto Rozendo, a nova carta de drinques do Tex Bar tem novidades como o ‘Pulp Fiction’ (R$ 28), feito com uísque Jack Daniel’s, tequila El Jimador, pimenta da casa e servido com limão e sal; o ‘Laranja Mecânica’ (R$ 28), que leva uísque Jack Honey, Aperol, suco de laranja, suco de limão e laranja flambada com açúcar e canela; e o ‘007’ (R$ 28; foto), com gim, kiwi, alecrim, xarope de chá verde, xarope de pepino e flor de pepino na receita – os drinques são sazonais e serão servidos até agosto. R. Augusta, 1.053, Consolação, 2924-5083. 20h/2h (6ª e sáb., 20h/6h; fecha 2ª a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas do roteiro de bares desta semana:

NOVOS

Vino! Bar

Dos 350 rótulos de vinho, 60 podem ser servidos em taça, com preços a partir de R$ 12. Se precisar de ajuda, os garçons indicam uma das opções mais pedidas, como o tinto espanhol da Real Compañia de Vinos (R$ 16, a taça) e o Alento Rosé (R$ 18, a taça), de Portugal. Criado pelo chef Flávio Miyamura, o menu tem entradas bem servidas, como o ragu de linguiça com ovo mole e pão (R$ 19), além de ‘mini pratos’, pratos principais e sobremesas. R. Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, 2614-0145. 16h/0h (6ª e sáb., 16h/1h; fecha dom.). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

BOTECOS

Botiquinho

As mesas ficam lotadas de clientes em busca de delícias como o bolinho de feijoada (R$ 27, 6 unid.), uma massa de feijão preto recheada de couve refogada e acompanhada de caldinho de feijão e vinagrete. O cardápio também lista a ‘Di Torino’ (R$ 34), bruschetta com tomate, muçarela e pesto de nozes e manjericão. Para beber, o clima pede uma cerveja, como a Original (R$ 13). R. Capitão Otávio Machado, 447, Chácara S. Antônio, 5183-0281. 12h/0h (sáb., 12h/ 18h; fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

De Bruer

A carta, do cervejeiro Oliver Buzzo, tem cerca de 135 rótulos, com marcas nacionais. Para forrar o estômago, há diversos hambúrgueres, como o ‘Calhambacon’ (R$ 24), com bacon, hambúrguer bovino, queijo prato, alface, tomate e maionese do chef. Experimente também a tábua de contrafilé na brasa (R$ 35), acompanhada de batata ao vinagrete. R. Girassol, 825, V. Madalena, 3812-7031. 17h/0h (fecha dom., e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Lira

Há duas mesas coletivas e cadeirinhas de praia que são a marca do bar, voltado a cervejas artesanais. A Camale IPA (R$ 29, 500 ml) vai bem com as tábuas montadas com queijos brasileiros (R$ 12/R$ 15) e embutidos (R$ 12/R$ 15), e com o sanduíche de porco (R$ 35), com costela e fraldinha suína desfiada, queijo e chutney de maçã e pera. R. Marquês de Itu, 1.039, S. Cecília, 2528-3786. 12h/23h (dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Ciao! Vino & Birra, Paraíso

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e cem rótulos de cervejas – entre elas, a gaúcha Coruja Viva (R$ 48, 1 litro), nem filtrada e nem pasteurizada. Para comer, as minialmôndegas cobertas com molho ao sugo (R$ 34) vêm em uma panelinha. R. Tutoia, 451, Paraíso, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, 12h/15h e 18h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

ESPECIAL

Kia Ora

O bar comemora 14 anos com cinco bandas de pop rock e open bar dos chopes Wallaby e Paulistânia, servidos nas duas primeiras horas. No cardápio, novidades do chef Alexandre Abreu, como o ‘INXS’ (R$ 32), costela desfiada no pão preto com cebolinha e molho barbecue. R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, V. Nova Conceição, 3846-8300. 4ª (18), 18h. R$ 30/R$ 60.

