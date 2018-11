Comic Con Experience e Virada Esportiva estão entre as dicas de passeios da semana

+ HQs, filmes e séries são alguns dos temas celebrados na Comic Con Experience 2018, que reúne estandes, palco com espaço para youtubers, shows e mesas de conversa (foto) com nomes ilustres da cultura pop. Nesta edição, o evento recebe painéis como o da série ‘Game of Thrones’, com os criadores David Benioff e D.B. Weiss, na 5ª (6), às 18h30; e da série ‘Bird Box’, com presença da atriz Sandra Bullock, em 9/12, às 16h. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda. 5ª (6) e 7/12, 12h/21h; 8/12, 11h/21h; 9/12, 11h/20h. R$ 219,98/R$ 379,98. Inf.: www.ccxp.com.br

Virada Esportiva

Mais de 20 atividades esportivas, como futebol e corrida, fazem parte do evento, em vários pontos da cidade. No sábado (1º), às 18h, uma das atrações é a aula de muay thai no Beco do Batman (R. Gonçalo Afonso, s/nº, V. Madalena). Já no domingo (2), também às 18h, a programação inclui aulas de dança hip hop no Masp (Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp). Sáb. (1º) e dom. (2), 8h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/ViEsSP

Virada Inclusiva

A 9ª edição do evento, que dá visibilidade às pessoas com deficiência, reúne atrações em diversos locais e horários. No sábado (1º), às 10h30, o Colóquio Libras Literária foca a criação literária em Libras, na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986). Já sábado e domingo (2), às 17h, no CCBB (R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651), tem Visitas Mediadas Multisensoriais, com especial atenção ao deficiente visual. O encerramento ocorre na 2ª (3), às 20h, com show de Zeca Baleiro no auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda). Sáb. (1º), dom. (2) e 2ª (3). Grátis. Inf.: bit.ly/VIn18

186ª e 187ª Eventos Internacionais do Clube Brasileiro do Gato

No evento felino, os visitantes poderão ver de perto mais de 220 bichanos de 20 diferentes raças, conferir produtos, trocar experiências e receber orientações sobre posse responsável e nutrição felina. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (1º) e dom. (2), 10h/17h. Grátis (pede-se a doação de uma lata ou pacote de leite em pó). Inf.: www.clubebrasileirodogato.com.br

Fest Shalom SP II

Para comemorar os 70 anos do Estado de Israel, o festival une especificidades da cultura judaica, como gastronomia, música, dança e artesanato. Exposição de fotografias, área infantil e dicas de turismo e inovação também fazem parte do evento. Pça. Alexandre de Gusmão, s/nº, Jd. Paulista. Dom. (2), 10h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FShSP

Goose Island Block Party

Atrações culturais ao ar livre e gastronomia fazem parte da 1ª edição da festa promovida pela cervejaria. Na agenda, Big Chico Blues Band e Alma Thomas, em um tributo a Aretha Franklin. Goose Island Brewhouse. R. Baltazar Carrasco, 187, Pinheiros, 2886-9858. Dom. (2), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/GIsBP

Mercado Manual

Em comemoração aos três anos do evento, a edição de Natal reúne mais de cem expositores ligados a moda, design, decoração, joalheria, beleza e bem-estar. Também estão incluídas atrações como empório gastronômico, artigos infantis e oficinas, como a de licor, no sábado (1º), às 13h, e a de guirlandas de Natal no domingo (2), às 11h e às 12h30. As inscrições para as oficinas serão feitas no local, na hora e por ordem de chegada. Museu da Casa Brasileira. Av. B. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (1º) e dom. (2), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/9MeM

Moema Festas – Natal

O evento reúne diversas opções de gastronomia, feirinha de artesanato, atrações infantis e espaço voltado para animais de estimação. Pça. N. Sra. Aparecida, s/nº, Moema. Sáb. (1º) e dom. (2), 10h/20h. Grátis (pede-se a doação de 1 kg de alimento não perecível).