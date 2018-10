Comedoria Gonzales festeja quatro anos com porção especial de pastel de feira

+ Para celebrar os quatro anos da Comedoria Gonzales, o chef Checho Gonzales recebe, hoje (12), Rafael Miyasato – que pertence à terceira geração da família japonesa dona de uma das barracas de pastel mais antigas da Ceagesp. Entre 11h e 17h, os pasteis serão servidos na porção mista (R$ 16, com 5 unid.; foto), nos sabores queijo, carne, alho-poró com queijo, fricassê de costela e picante de frango, acompanhados dos molhos de pimenta da pastelaria. Mercado de Pinheiros. R. Pedro Cristi, 31, 3813-8719. 11h/20h (fecha dom.).

+ No piso superior de uma loja de vinhos, o intimista Extásia tem novidades saindo da cozinha de Flavio Miyamura. Uma delas é o tartar de vieiras com leite de coco, hortelã e castanha-do-pará (R$ 44). Na ala dos principais, estreou o short ribs com farofa e tubérculos assados (R$ 129; foto). Entre as sobremesas, o bolo de milho com creme de milho e coco vem com pipoca caramelizada (R$ 19). R. Diogo Jácome, 361, V. N. Conceição, 3842-0737. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/16h; fecha 2ª).