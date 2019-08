Começa a temporada de alcachofra à mesa

LEIA TAMBÉM > Dois festivais gastronômicos para aproveitar no fim de semana em São Paulo

+ Com a chegada da temporada de alcachofra, o Barolo Trattoria inclui no menu duas entradas com o ingrediente: coração de alcachofra marinado em azeite e ervas (R$ 32) e bruschetta de coração de alcachofra (R$ 24; foto). R. Padre João Manuel, 1.249, Cerqueira César, 3064-3406. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/18h).

Confira outras dicas de restaurantes em São Paulo:

Novos

Makoto

Primeira filial brasileira do restaurante do sushiman Makoto Okuwa, que funciona em Miami. O cardápio traz pratos autorais, modernos e coloridos por pimentas e molhos. Dá para se divertir não apenas com sushis e sashimis, mas também com o que sai da cozinha. Vale começar pela pizza de atum cru (R$ 39) ou pelo ‘Hamachi Ponzu’ (R$ 35), peixe branco servido com molho cítrico de yuzu e japaleño. Outro acerto é a fraldinha servida com purê de avocado e gengibre (R$ 120). Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, 3758-2565 (100 lug.). 12h/15h e 19h/23h (5ª e 6ª, até 23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom., 12h/17h e 19h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Saj

Com cinco endereços na cidade, o restaurante serve duas opções com falafel: os bolinhos acompanhados de salada de alface, tomate e rabanete, com molho tahine (R$ 20/R$ 39); e o ‘Aarouss de Falafel’ (R$ 52), sanduíche libanês com pão saj, enrolado com alface, tomate, rabanete e tahine temperado, que chega à mesa com salada de rúcula ou fritas. R. Girassol, 523, Sumarezinho, 3032-5939 (95 lug.). 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

A Casa do Porco

Com clima de bar, a casa do chef Jefferson Rueda capricha nas receitas com porco. Destaque para o ‘Porco San Zé’, com pedaços de porco, tutu de feijão, tartar de banana e couve (R$ 52); e o ‘Porco 6 versões’ (R$ 72), com medalhão com bacon, pancetta, leitão, linguiça, codeguim e língua. Há também sanduíches e embutidos. R. Araújo, 124, Centro, 3258-2578 (47 lug.). 12h/0h (dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Pobre Juan

No menu deste confortável restaurante argentino, há bons cortes como o bife ancho (R$ 103,90, 340g). Durante a semana, no almoço, serve o ‘Menu Parrillero’ (a partir de R$ 49,40), com salada, proteína, acompanhamento e sobremesa. R. Comendador Miguel Calfat, 525, V. N. Conceição, 2397-0099 (200 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

La Casserole

É um patrimônio da cidade. Faz alguns pratos modernizados, mas brilha nos itens da cozinha francesa clássica, como a terrine do dia (R$ 38). A perna de cordeiro assada com feijão branco (R$ 82) é ótima, assim como as receitas com pato. Serve almoço executivo de 3ª a 6ª (R$ 52 ou R$ 71, com taça de vinho). Lgo. do Arouche, 346, República, 3331-6283 (70 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h30/16h e 19h/0h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Basilicata

No térreo da padaria centenária funciona o misto de padaria, rotisseria e café. O restaurante fica no piso superior, sob o comando do chef Rafael Lorenti. O menu abre com ótimas bruschettas, como a de tomate, muçarela de búfala e manjericão (R$ 17). Das massas, prove o fusili ao molho de tomate e molica (R$ 49). Encerre com o trio de cannoli (R$ 24). R. 13 de Maio, 596, Bexiga, 3289-3111 (90 lug.). 12h/15h30 e 19h30/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h30/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pasquale

Lugar simples e bom para ir em grupos. O restaurante de Pasquale Nigro é famoso pelos antepastos e massas frescas. Sem medo de errar, peça o orechiette com bacalhau (R$ 67); o carbonara, com pancetta ou bacon, ovo e pecorino romano (R$ 48); e o ‘Zucchini e Gamberi’, massa com abobrinha e camarão (R$ 64). R. Girassol, 66, V. Madalena, 3081-0333 (115 lug.). 12h/0h (dom., 12h/17h; 2ª, 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.