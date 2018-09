Com vista privilegiada da cidade, Skye e Esther lançam novos drinques

O Esther Rooftop comemora dois anos com novos drinques criados pelo bartender Márcio Silva, do bar Guilhotina. Um deles, o ‘Bouquet Garni’ (R$ 31; foto) leva gim, absinto, água tônica e ervas frescas. R. Basílio da Gama, 29, 11º andar, República, 3256-1009. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h).

Localizado no hotel Unique, o Skye também renova sua carta com seis drinques. O ‘Spirit’ (R$ 43; foto à dir.) combina absinto, cachaça envelhecida, abacaxi, mel, suco de limão taiti e Aperol. Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 0h30; sáb., 13h/16h e 19h/0h30; dom., 13h/16h e 19h/0h).

A nova seleção de drinques do restaurante Jamile é batizada com nomes de edifícios emblemáticos de São Paulo. Invenção do barman João de Souza, o ‘Tereza Toledo’ (R$ 33) mistura rum, maracujá e pimenta-rosa. R. 13 de Maio, 647, Bexiga, 2985-3005. 12h/15h e 20h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 20h/1h; dom., 12h/17h).

Seis pratos tradicionais da culinária peruana ganharam versão vegetariana na cozinha da chef Marisabel Woodman, do La Peruana. O ceviche (R$ 30), por exemplo, leva palmito, abobrinha e cogumelo no leite de tigre. Já o ‘Arroz Perucho’ (R$ 37; foto) é preparado com pimenta peruana, cerveja e legumes salteados. Al. Campinas, 1.357, Jd. Paulista, 3885-0148. 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom., 12h/23h; fecha 2ª).

O ‘Ravióli da Vó’ (R$ 44; foto), recheado de ricota temperada, com molho de tomate, parmesão e manjericão, é uma das novas receitas do Bra.do. Outra sugestão do chef Pedro Vito é o ‘Sambar’ (R$ 36), prato vegano feito com vegetais e grãos cozidos no leite de coco, especiaria levemente picante e arroz jasmim. R. Joaquim Antunes, 381, Pinheiros, 3061-9293. 12h/ 15h e 19h30/23h (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h).