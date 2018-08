Com visitas a prédios históricos em São Paulo, Jornada do Patrimônio é uma das dicas de passeios para o fim de semana

Visitas guiadas a edifícios antigos, palestras e passeios integram mais uma edição da Jornada do Patrimônio, com atrações gratuitas pela cidade. Entre os imóveis históricos, o conjunto de prédios da década de 1920 na Vila Itororó (R. Pedroso, 238, Bela Vista) receberá tours às 10h e às 14h deste sábado (18). Projetada pelo arquiteto João Vilanova Artigas, a Casa Artigas (R. Barão de Jaceguai, 1.151, Campo Belo) também contará com visitas guiadas, no sábado (18) e no domingo (19), às 11h, 15h e 17h – com inscrições por e-mail (casaartigas.sp@gmail.com).

Na Casa da Dona Yayá (R. Major Diogo, 353, Bela Vista), aberta das 9h às 17h neste fim de semana, o Coralusp Dona Yayá canta clássicos do samba no sábado (18), às 11h. Já a exposição ‘Sesmaria de Passarinhos’ reúne fotografias de bens tombados ou em processo de tombamento na região.

Com ponto de encontro na Paróquia São Rafael (Lgo. São Rafael, s/nº, Mooca), a atividade ‘A Casa da Minha Avó’ conduz uma ‘caça aos tesouros arquitetônicos’ pelo bairro da Mooca, no domingo (19), às 10h30 e 14h30 (com inscrições pelo link: bit.ly/CasaAvó).

E passeios ciclísticos do grupo Bike Tour SP ocorrem em vários pontos da cidade, nos dois dias (inscrições pelo link: bit.ly/Bksp).

QUANDO: Sáb. (18) e dom. (19), 9h/22h.

QUANTO: Grátis. Inf.: bit.ly/JorPatr18

+ O Festival de Luzes de São Paulo exibe, até domingo (19), uma série de projeções mapeadas que iluminam e criam um efeito animado no Monumento às Bandeiras. O evento segue com intervenções na Praça Victor Civita (24 a 26/8) e no Shopping Center 3 (1 e 2/9). Pça. Armando de Sales Oliveira, s/nº, Ibirapuera. Hoje (17) a dom. (19), 19h/0h. Grátis.

Casa Aberta

A 3ª edição reúne workshops, oficinas e palestras por todas as unidades do Senac, como a vivência de Aikido, arte marcial japonesa, às 10h30 na unidade Aclimação (R. Pires da Mota, 838). Para participar das atividades, basta fazer a inscrição no site do evento. Sáb. (18), 10h/16h. Grátis. Inf.: bit.ly/CAb18

Festival das Nações Latino-americanas

Apresentações musicais e gastronomia integram a programação. Um dos destaques é o Festival de Culturas Indígenas (Praça Cívica), integrado ao evento e que ocorre no sábado (18), das 10h às 20h, com feira de artesanato e apresentações de canto e dança. Ritmos latinos como cumbia e salsa serão apresentados durante o fim de semana no Palco Macorina (Praça das Sombras), em frente à feira gastronômica com quitutes latino-americanos. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Hoje (17), 19h; sáb. (18), 10h/21h; dom. (19), 11h/21h. Grátis.

Tosa-Matsuri

No Parque da Água Branca, o festival japonês reúne 28 barracas de comidas típicas, como temaki e yakissoba, e apresenta shows de dança, artes marciais e bandas cover de canções de animes. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 345 3-9574. Sáb. (18) e dom. (19), 9h/19h30. Grátis.