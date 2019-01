Com temática futurista, novo Sputnik Bar reúne karaokê, balada e restaurante no Arouche

+ No Largo do Arouche, o novo Sputnik Bar tem agitado a região desde sua inauguração, em dezembro. Da rua, a fachada de vidro já revela a área do karaokê, no 1º andar, e o restaurante, no térreo.

Ao subir as escadas, uma grande luminária em formato de Lua dita o tema da decoração: elementos espaciais e futuristas. Eles surgem ainda nos pôsteres espalhados pela casa – entre eles, um retrato de David Bowie como astronauta e cartazes de filmes como ‘2001: Uma Odisseia no Espaço’ e ‘Jornada nas Estrelas’.

O cardápio serve hambúrgueres e porções, mas não deixa de brincar com elementos ‘soviéticos’ – referência que aparece no próprio nome do bar – ao incluir no menu o ‘Strogonoff Russo’ (R$ 36), à base de filé mignon. Um dos drinques foi batizado de ‘Lenin’ (R$ 34), e leva vodca, licor de amêndoa e bitter de laranja.

A vista para a famosa praça, bem iluminada, acrescenta charme à sala do karaokê, cuja entrada custa R$ 15 às sextas-feiras e aos sábados, e fica liberada nos demais dias. A pista da balada completa a noite com boa seleção de música pop, incluindo sucessos dos anos 2000 e hits de rock e indie.

ONDE: Lgo. do Arouche, 330, República.

QUANDO: 19h/1h; 5ª, 6ª e sáb., 19h/5h (fecha 2ª).

QUANTO: R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/SputnikBar

Venus Especial Queen

Synthpop, rock e remixes compõem o setlist da festa. Nesta edição, sucessos da banda de Freddie Mercury agitam a pista, como ‘We Will Rock You’, ‘Bohemian Rhapsody’ e ‘Radio Gaga’. Sputnik Bar. Lgo. do Arouche, 330, República. Sáb. (19), 22h/5h. R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/VenusQ