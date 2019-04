Com quatro unidades no Paraná, Barolo Trattoria ganha filial paulistana

Restaurante aclamado em Curitiba, o Barolo Trattoria chega à capital paulista com a abertura da quinta unidade da rede, que completa 20 anos e soma quatro endereços no Paraná. Em um sobrado nos Jardins, tem ambiente moderno e requintado, com mesas de madeira rústica, paredes de tijolos aparentes e adega com capacidade para acomodar 900 garrafas.

O estilo mais formal se estende ao serviço gentil e à moda antiga, com garçons servindo e repondo os pratos à mesa. O ponto alto do cardápio são as massas, quase todas feitas na casa – exceto as integrais e sem glúten –, que podem ser combinadas a diferentes molhos, a maioria com um toque de creme de leite.

Sucesso nas unidades paranaenses, o conchiglie de camarão e queijos ao molho de creme de leite, camarões e gorgonzola (R$ 141, para duas a três pessoas), figura ao lado de receitas como a lasanha à bolonhesa (R$ 72). Outro prato replicado por aqui é o medalhão de filé mignon com nhoque ao molho de mostarda e funghi (R$ 139, para três).

O preparo do risoto também é levado a sério e demora, em média, 30 minutos, como na versão com frutos do mar (R$ 83). Já o adocicado ravióli de maçã ao molho de gorgonzola (R$ 74) é também uma das opções do almoço executivo, por R$ 63, com entrada e sobremesa.

Todos os pratos servem de duas a três pessoas. Mas também dá para pedir a porção menor que, a depender do apetite e das entradas, satisfaz a dois. Para beber, tem ampla carta de vinhos e taça a partir de R$ 29.

ONDE: R. Padre João Manuel, 1.249, Cerqueira César, 3064-3406.

QUANDO: 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/ 18h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.