Com programação gratuita, Congresso Mundial do Lazer está entre as dicas de passeios em SP

+ A Feira de Artes da Vila Madalena chega à sua 41ª edição ocupando quarteirões entre as ruas Fradique Coutinho, Wisard, Fidalga, Purpurina e Aspicuelta. O evento terá mais de 400 expositores de arte e moda; blocos de carnaval – como o Domingo Ela Não Vai –; atrações infantis; e o Festival da Boa Comida, que prioriza alimentos orgânicos. Dom. (26), 9h/20h. Grátis.

+ Realizada há 28 anos, a Festa das Nações chega a mais uma edição, promovendo o encontro entre as culturas de diversos países. Barraquinhas de comida e apresentações artísticas, incluindo danças folclóricas, shows e corais, fazem parte da programação do evento. Paróquia Sant’Ana. R. Regina Badra, 282, Alto da Boa Vista. Sáb. (25), 12h/22h; dom. (26), 10h/21h. Grátis.

Congresso Mundial de Lazer

Com o tema ‘Lazer sem Restrições’, o evento chega à 15ª edição. Como parte da programação gratuita, há apresentação do projeto do saxofonista Thiago França, A Espetacular Charanga do França, na 3ª (28), às 18h. Outro destaque é uma apresentação de nado sincronizado na 4ª (29), às 20h30. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª (28) a 1º/9. Grátis. Inf.: bit.ly/congmundi

Jornada Fazer Pensar

Parceria entre o Instituto Brincante e o Brazil Lab da Universidade de Princeton, o evento, que dura o dia todo, reúne estudiosos para discutir temas ligados à memória cultural e ao popular. Às 13h30, por exemplo, haverá debate entre Maíra Soares Ferreira, Darlene Santos, Antonio Nóbrega, Marcelino Freire e José Miguel Wisnik. Instituto Brincante. Teatro (90 lug.). R. Purpurina, 412, V. Madalena, 3816-0575. Hoje (24), a partir das 9h30. Grátis. Inf.: bit.ly/fpb2018

Mercado Municipal da Lapa

Para comemorar 64 anos em atividade, o mercado promove programação especial. Hoje (24), às 16h, o tenor Carlos Mader e o pianista Gustavo Petri se apresentam juntos – e, às 17h, tem corte do bolo de aniversário e ‘parabéns’. A partir das 11h, tanto hoje (24) quanto no sábado (25), o chef Alex Caputo serve pratos em um food truck. No sábado (25), também há apresentação do coral da USP, às 16h. R. Herbart, 47, Lapa. Hoje (24), 8h/19h; sáb. (25), 8h/18h. Inf.: www.mercadodalapa.com.br

Visita MSP

A Mauricio de Sousa Produções lançou um programa de visitação à empresa. O passeio começa pela exposição ‘Linha do Tempo do Mauricio e da MSP’. Em seguida, é exibido um vídeo em que o criador da Turma da Mônica apresenta a empresa, fala sobre o processo de criação e as normas de comportamento. Na sequência, é hora de conhecer os estúdios – com toda a magia que existe no local onde são criadas as historinhas – e também os processos pelos quais uma revista em quadrinhos passa antes de chegar às bancas. O final do passeio ocorre em uma pracinha criada especialmente para o público se divertir. A partir de 6 anos. R. Werner Von Siemens, 111, Lapa, 3864-4780. 3ª, 4ª e 5ª, 10h/14h30. R$ 150. Vendas pelo site: www.visitamauriciodesousa.com.br