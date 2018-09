Com produções de 26 países, Festival Internacional de Cinema Infantil é uma das dicas para o fim de semana

+ A 16ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) levará cerca de cem produções de 26 países – entre longas, médias e curtas-metragens – a seis cidades brasileiras. São Paulo é a primeira parada do evento, entre 6ª (21) e 30/9, no Cinesesc e no Cinemark Eldorado. A programação inclui sessões especiais; pré-estreias exclusivas com participação de diretores; mostras temáticas; exibições de filmes inéditos; e sessões de dublagem ao vivo. Entre as pré-estreias, destaque para ‘Tito e os Pássaros’, neste sábado (22), às 17h, no Cinesesc (R. Augusta, 2.075), e ‘Amigos Alienígenas’, no dia 29/9, às 18h30, no Cinemark Eldorado (Av. Rebouças, 3.970). A programação completa pode ser consultada no site do festival. R$ 12. Inf.: www.fici.com.br

+ O Espaço de Leitura, no Parque da Água Branca, foi revitalizado e ganhou novo acervo de livros e gibis. Para comemorar, haverá uma grande festa neste sábado (22), com mediação de leitura (10h e 13h); sessão de leitura (11h); oficina de mangá (12h); sessão de autógrafos (13h30); apresentação de cosplay (14h); contação de histórias com Cristiana Ceschi (15h; foto) e até ‘Balada Kids’ (16h). Livre. R. Min. de Godói, 180, Água Branca. Sáb. (22), a partir das 10h. Grátis.

+ Utilizando a técnica do teatro negro – que torna os manipuladores invisíveis ao olhar do espectador –, cenários escuros e muito jogo de cores e luzes, a Cia. Imago apresenta Pedro e o Lobo. A peça, escrita em 1936 pelo compositor russo Sergei Prokofiev, remete ao conto do corajoso menino que quer capturar o lobo na floresta para salvar seus amigos bichos. Livre. Teatro Dr. Botica. Shopping Metro Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº. Sáb. e dom., 17h. R$ 40. Até 30/9.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Maratona de Contação de Histórias

A Livraria NoveSete celebra seu aniversário com nove contadores de histórias, que se apresentam a partir das 15h no local. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (22), 15h/20h. Grátis.

PARQUE DE DIVERSÃO

Playcenter Family

O parque indoor tem atrações para crianças de 3 a 14 anos, como o Clip n’Climb – com desafios de escalada nas paredes – e o Disko – brinquedo que desliza sobre trilhos, girando sobre seu próprio eixo –, além de várias máquinas de jogos eletrônicos. O local também conta com um teatro, que apresenta, até 30/9, o espetáculo ‘Tarzan – A Aventura do Menino Macaco’, sempre aos sábados e domingos, às 17h30 (R$ 40). Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 10h/22h. R$ 0,90/R$ 20 (cada atração). Inf.: www.playcenterfamily.com

TEATRO

Caixa Mágica

Dirigida por Cris Lozano, a peça conta a história da arte dramática pela perspectiva de quem trabalha atrás do palco. Após a apresentação, o programa Fazendo Cena conduz a plateia a uma visita pelos bastidores do teatro. 120 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Dom. (23), 11h. R$ 80.

A Carruagem de Berenice

Com músicas originais de Zeca Baleiro, o espetáculo acompanha a história de uma garota de 8 anos que já precisa lidar com algumas situações difíceis – como brigas entre os pais e a morte de seu animal de estimação. A protagonista tem a ajuda da Moça da Carruagem, que a leva para uma aventura sobre tempo, espaço e liberdade de expressão. 55 min. Livre. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 16h; dom., 11h. R$ 40. Até 14/10.

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin comemora 36 anos de carreira com nova temporada do espetáculo. Nesta produção, o ator interpreta Nino, o eterno menino de 300 anos da série televisiva ‘Castelo Rá-Tim-Bum’. O texto e a direção são de Mauricio Guilherme. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 12h. R$ 30. Até 14/10.

Carmen, a Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1/2019.

É Tudo Família

Baseado na obra da autora alemã Alexandra Maxeiner, o espetáculo infantojuvenil explora o significado de ‘família’ a partir de Davi, Lucas, Lucinha e Júlia, jovens que têm uma hora para apresentar um seminário na escola e responder à pergunta “o que é família?” 60 min. 8 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (22) e dom. (23), 16h. R$ 40.

A Gaiola

Dirigido por Duda Maia, o espetáculo é uma adaptação do livro homônimo de Adriana Falcão. No enredo, a história de amizade entre uma garota e um passarinho preso em uma gaiola. 50 min. Livre. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. R$ 40. Até 30/9.

Histórias de Alexandre

A peça, do Grupo 59 de Teatro, é baseada em contos do livro ‘Nordeste’, de Graciliano Ramos. O enredo é conduzido por um contador de histórias, que se reúne com amigos para narrar suas aventuras. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 30/9.

Ilha da Música

O espetáculo para pais e bebês propõe uma viagem até uma ilha imaginária, tendo como pano de fundo um animado repertório musical. Ao longo da apresentação, ocorrem brincadeiras que buscam desenvolver habilidades cognitivas, linguísticas e motoras. 0 a 5 anos. Teatro UMC (290 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 11h. R$ 50. Até 30/9.

Lá Dentro Tem Coisa

No dia em que completa 9 anos, Isabel enfrenta um difícil dilema ao sair de casa sozinha pela primeira vez: de um lado, o medo do desconhecido; de outro, a coragem de buscar o novo. Assim começa a história do musical infantojuvenil, baseado no premiado projeto ‘Partimpim’, de Adriana Calcanhotto. Em cena, o elenco canta ao vivo nove músicas, como ‘Lição de Baião’, ‘Oito Anos’ e ‘Ciranda da Bailarina’. 60 min. 6 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 30/9.

Pequena Magdalena

Baseado na trajetória da pintora mexicana Frida Kahlo, o espetáculo tem enredo que se passa na véspera do Dia de Los Muertos (correspondente ao Dia de Finados no Brasil). Nele, a menina Magdalena, depois de causar um acidente, tem a difícil tarefa de salvar a festividade, com a ajuda do amigo Miguel. 55 min. 5 anos. Teatro Alfa (200 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 30/9.

As Três Mulheres Sabidas

A peça dirigida por André Garolli e Luciana Viacava mostra personagens que usam a sabedoria feminina para enfrentar monstros e bruxas. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 30/9.