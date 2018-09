Com obras de coleções italianas e brasileiras, mostra reúne criações de Rafael e seus discípulos

O período conhecido como o ‘primeiro Quinhentos’, que engloba os anos iniciais do século 16, inspira a exposição Rafael e a Definição da Beleza – Da Divina Proporção à Graça. Com dezenas de obras de coleções italianas, como as da Galleria Nazionale dell’Umbria e da Galleria Borghese, e até mesmo brasileiras, como a da Fundação Eva Klabin, a mostra não só exibe criações de Rafael de Urbino, mas também destaca a produção de seus discípulos e contemporâneos.

Rafael, que se consagrou por unir a busca pelas formas naturais com referências da Antiguidade Clássica, difundiu suas concepções entre os jovens frequentadores de seu ateliê. Assim, além de três obras originais dele, como a pintura de óleo sobre tela ‘La Perla di Modena’ (foto acima), são exibidas, entre os oito núcleos da exposição, trabalhos de discípulos como Giulio Romano e Perin del Vaga.

Há ainda 50 gravuras criadas no estúdio do artista, guardadas na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Sob curadoria de Elisa Byington, a mostra também conta com recursos visuais, com destaque para uma projeção, em escala original, de ‘Escola de Atenas’, exposta no Vaticano.

ONDE: Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. QUANDO: Inauguração: 4ª (19). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Até 16/12. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Millôr: Obra Gráfica

No Instituto Moreira Salles, a retrospectiva reúne 500 desenhos originais de Millôr Fernandes (1923-2012), feitos, sobretudo, para a imprensa. A seleção inclui desde autorretratos até ilustrações de sua visão crítica do País. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Inauguração: 4ª (19), 10h/20h (fecha 2ª; 5ª, 10h/22h). Grátis. Até 27/1/2018.

1ª Mostra Godê de Arte

A GodÊ Galeria, espaço virtual comandado pelo curador espanhol Carlos Jiménez Vázquez, expõe suas obras no Atelier Piratininga, que celebra seus 25 anos. Entre os artistas, estão as fotógrafas Camilla Kinker e Thais Mello e o aquarelista Renato Palmuti. R. Fradique Coutinho, 934, V. Madalena, 2373-0224. Inauguração: sáb. (15). 12h/19h (fecha dom.) Grátis. Até 22/9.

Artistas de Taubaté

A mostra reúne esculturas e pinturas de nomes como Clodomiro Amazonas, Georgina de Albuquerque e Monteiro Lobato – artistas nascidos em Taubaté entre 1879 e 1885. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. Inauguração: sáb. (15), 11h. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 16/12.

Bruno Passos

A mostra ‘Sonhos de Cabotagem’ reúne pinturas, escultura e desenhos da produção recente do artista, fruto de pesquisa sobre habitantes e lugares do Estado de São Paulo. Estação Cultura. R. Mauá, 51, Luz, 3339-8000. Inauguração: 4ª (19). 10h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 28/9.

Da Figura à Abstração Geométrica

A mostra destaca os primórdios da arte abstrata no País com obras de nomes como Willys de Castro, Sérgio Camargo e Sérvulo Esmeraldo. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, V. Mariana, 3255-2009. Inauguração: 6ª (14). 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 17/11.

Efigênia Helu

A artista exibe pinturas e colagens ligadas ao termo ‘sagrado’, a suas metáforas e a seus mistérios. Entre as obras, há versos extraídos de obras do poeta Aguinaldo Gonçalves. Jo Slaviero & Guedes Galeria de Arte. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.074, Jd. América, 3061-5283. Inauguração: 6ª (14). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 30/9.

Estado da Arte no Ofício: Gravura em Metal no Atelier da UFMG

Com curadoria de George Rembrandt Gutlich, a mostra apresenta uma coleção de estampas realizadas na Casa da Gravura, em Minas Gerais. Entre os artistas, estão Afrânio Prado, Júlia Melo e Paulo Pardini. Graphias Casa da Gravura. R. Joaquim Távora, 1.605, V. Mariana, 5539-1358. Inauguração: 3ª (18). 14h/18h (sáb., mediante agendamento; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/10.

Fábio Leão

Na mostra ‘Estado de Exceção’, o artista articula imagens de ruínas, prédios e objetos que simbolizam problemáticas sociais e políticas. Ateliê Alê. R. São Sebastião, 570, S. Amaro, 2548-8508. Inauguração: 2ª (17). 14h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 6/10.

Leila Dazinger

A mostra reúne duas séries em diálogo com o acervo do museu. Uma instalação sugere uma biblioteca em expansão, e a outra exibe agendas, a maior parte delas em branco, de 1940 até o início do século 21. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. Inauguração: 2ª (17). 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 12/11.

Mayra Martins Redin

A artista exibe pequenas estruturas compostas por tijolos e livros, dispostas no chão da galeria, além de 50 desenhos feitos com nanquim, para os quais observou terrenos prestes a receber construções. Galeria Aura Arte Contemporânea. R. Wisard, 397, V. Madalena, 3034-3825. Inauguração: 6ª (14). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/10.

William Villanueva

Em ‘Mensagens da Natureza’, o artista apresenta sua interpretação surrealista da natureza em 18 pinturas de acrílico sobre tela. Art Lab Gallery. R. Dr. Melo Alves, 369, Cerqueira César, 99299-4023. Inauguração: 6ª (14). 11h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 29/9.