Com obras de 28 países, Bienal Sesc_Videobrasil está entre as inaugurações da semana

Em sua 21º edição, a Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil ocupa, pela primeira vez, o Sesc 24 de Maio. A partir do tema ‘comunidades imaginadas’, o evento reúne obras de 55 artistas de 28 países. São vídeos, pinturas, fotografias e instalações ligadas a comunidades como as indígenas, as religiosas e as de refugiados. Assim, ganham destaques nomes como Alberto Guarani, oriundo da etnia Guarani Nhandewa; George Senga, congolês que aborda disputas pelo território urbano; e Nilbar Gures, artista turca que trata da violência contra a comunidade trans.

Uma programação paralela à mostra propõe ainda atividades como performances, debates e exibições de filmes. Na 5ª (10), às 20h30, Aphiwe Livi apresenta ‘The Last Harvest’ (40 min.; livre; foto), performance assinada pelo sul-africano Mohau Modisakeng, que aborda as tensões entre escravizado e escravizador, tomando como referência fotografias feitas por Marc Ferrez em 1882.

ONDE: R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. QUANDO: Inauguração: 4ª (9), 19h. 9h/21h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Até 2/2/2020. QUANTO: Grátis.