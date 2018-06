Com matriz em Santo André, All In Burger ganha primeira unidade na capital paulista

Inaugurada há dois anos em Santo André, a All In Burger agora também serve seus hambúrgueres na capital paulista. A nova casa ocupa o salão deixado pela sorveteria Dolci Magie, porém em nada faz lembrar o antigo inquilino – o colorido deu lugar ao preto e à rusticidade das paredes descascadas.

Da churrasqueira a carvão, instalada nos fundos, saem hambúrgueres de 180 gramas, altos e rosados no centro, que entram na composição de sanduíches como o ‘Good Stuff’ (R$ 30), com cheddar, cebola caramelizada e um bom bacon artesanal, no pão australiano; e o clássico ‘Salad’ (R$ 26), com queijo prato, alface americana, tomate e cebola roxa, servido no pão tipo brioche.

Outro destaque são as carnes defumadas na casa, que surgem na companhia de batatas fritas e em lanches, caso do ‘Pastrami Sandwich’ (R$ 38), com fatias de pastrami, picles de pepino e maionese Dijon, no pão de centeio. Já a degustação de carnes defumadas (R$ 80) traz brisket, pastrami, bacon e presunto, com picles de pepino e de cebola roxa, pimenta jalapeño, maionese Dijon e molho barbecue.

A dose etílica é garantida com os drinques (R$ 25/R$ 28). Já a doçura final está no sedoso (e imperdível) pudim de leite condensado (R$ 18).

ONDE: R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 2738-3878.

QUANDO: 12h/15h e 17h30/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h).

QUANTO: Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.