Com Marília Gabriela, continuação da peça ‘Casa de Bonecas’, de Ibsen, é uma das estreias da semana

Clássico do norueguês Henrik Ibsen (1828-1906), a obra ‘Casa de Bonecas’ ganhou, em 2017, uma continuação. Escrita pelo jovem dramaturgo americano Lucas Hnath, o texto tornou-se sucesso na Broadway e, agora, ganha versão brasileira: Casa de Bonecas – Parte 2, com tradução de Marcos Daud e direção de Regina Galdino.

É Marília Gabriela quem dá vida à protagonista Nora Helmer. Na obra original, a personagem revolta-se com a hipocrisia do marido, Torvald (Luciano Chirolli), a quem tenta ajudar com um empréstimo obtido mediante uma assinatura falsa. Com isso, em uma atitude ousada, ela decide fugir, deixando-o sozinho com os três filhos pequenos do casal.

No texto de Hnath, Nora retorna ao lar depois de 15 anos. Escritora de sucesso, popular por defender causas feministas, ela precisa oficializar o divórcio com Torvald. Isso porque está sendo chantageada para mudar suas ideias, uma vez que uma mulher casada não poderia ter uma vida verdadeiramente independente. Diante, então, do julgamento do marido, da criada (Eliana Guttman) e da filha caçula (Clarissa Kiste), ela revela seus ideais transgressores.

100 min. 14 anos. ONDE: Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. QUANDO: Estreia sáb. (11). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 9/9. QUANTO: R$ 12/R$ 40.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Romeu & Julieta

Protagonizada por Bárbara Stut e Thiago Machado, a adaptação da obra de Shakespeare é embalada por 25 canções de Marisa Monte. Dir. Guilherme Leme Garcia. 150 min. Livre. Teatro Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Estreia 6ª (10). 6ª, 20h30; sáb., 16h e 20h; dom., 19h. R$ 75/R$ 200. Até 21/10.

Hotel Tennessee

Encenada pelo grupo de estudos da obra de Tennessee Williams do Grupo Tapa, o espetáculo ocupa um casarão reformado em Campos Elísios. Conduzindo o público pelos cômodos do local, um elenco dirigido por Ana Lys e Brian Penido Ross apresenta cenas de 12 peças do dramaturgo americano, tais como ‘Mr Paradise’ e ‘Um Bonde Chamado Desejo’. 70 min. 12 anos. Casa Don’Anna (25 lug.). R. Guaianases, 1.149, Campos Elísios. Estreia 5ª (16). 5ª, 20h; 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 17h30 e 19h30. R$ 30 (reservas por WhatsApp: 99233-9343). Até 30/9.

Águas de Mim

No monólogo escrito e dirigido por Iris Gomes da Costa, uma mulher com distúrbios mentais (Camilla Carandino) vive em conflito por não conseguir definir sua verdadeira identidade. 45 min. 16 anos. Casa Aguinaldo Silva de Artes (100 lug.). R. Major Sertório, 476, V. Buarque, 3213-8754. Estreia 5ª (16). 5ª, 20h30. R$ 40. Até 27/9.

Depois Daquela Noite

Na comédia dirigida por Eduardo Martini, dois colegas de trabalho, Ana e Rafael, decidem ir para um hotel para escapar do caos gerado por um temporal na cidade. O problema é que seus namorados desconfiam da situação e vão até lá cobrar satisfações. Com Carol Hubner, Renato Scarpine e outros. 70 min. 16 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Estreia 6ª (10). 6ª, 21h. R$ 50. Até 28/10.

Frequência Ausente 19Hz

A ExCompanhia de Teatro propõe uma experiência de ‘áudio teatro imersivo’. A partir da história de um ator que, na estreia de uma encenação de ‘A Náusea’, de Sartre, decepciona-se ao ver a plateia vazia, o grupo conduz o público (em uma experiência individual e por ordem de chegada) por percurso ao redor do teatro, em pontos como o Castelinho da Rua Apa e o Theatro São Pedro. Recomenda-se levar o próprio smartphone. 75 min. 14 anos. Funarte. Sala Arquimedes Ribeiro (25 lug.). Al. Nothmann, 1.058, metrô Santa Cecília, 98186-0195. Estreia sáb. (11). Sáb., 14h/16h30. Grátis. Até 1º/9.

Obra Sobre Ruínas

No monólogo do Núcleo de Pesquisa Caxote, escrito e dirigido por Fernando Aveiro, um ser passa por uma lobotomia social para reconstruir sua identidade. A ideia da peça, com atuação de Humberto Caligari, é discutir padrões da sociedade. 55 min. 14 anos. SP Escola de Teatro (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 99972-3464. Estreia 6ª (10). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 10/9.

Rádio Ilusão

Com concepção e direção de Jorge Julião, a peça do grupo homônimo, formado por atores, em sua maioria, acima de 60 anos, propõe uma viagem no tempo, quando programas de auditório eram sucesso no rádio. 60 min. 12 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, Consolação, 3476-0792. Estreia sáb. (11). Sáb. e dom., 16h30. R$ 20. Até 23/9.