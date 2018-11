Com Marieta Severo, ‘A Voz do Silêncio’ estreia esta semana nos cinemas; confira a programação

A Voz do Silêncio

(Brasil/2018, 98 min.) – Drama. Dir. André Ristum. Com Marieta Severo, Arlindo Lopes. Sete personagens comuns conduzem suas vidas buscando satisfação pessoal. Mesmo com vidas distintas, eles se aproximam pela maneira como orientam suas rotinas. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Colar de Coralina

(Brasil/2017, 77 min) – Drama. Dir. Reginaldo Gontijo. Com Letícia Sabatella, Maria Coeli. Aninha busca meios de superar seus limites e encontra, na imaginação, uma fuga de sua realidade. Sua infância é relembrada pela ligação afetiva com um prato azul, de uma coleção da bisavó. Livre. Confira salas e horários de exibição

Excelentíssimos

(Brasil/2018, 152 min) – Documentário. Dir. Douglas Duarte. Em um momento frágil de polarização política no Congresso Nacional, o filme acompanha personagens e articulações por trás do impeachment de Dilma Rousseff. Livre. Confira salas e horários de exibição

O Fantástico Patinho Feio

(Brasil/2018, 74 min.) – Documentário. Dir. Denilson Félix. Nos anos 1960, quatro jovens de Brasília decidem construir um carro para competir na segunda maior corrida do País. Na disputa com mais 33 veículos, eles largaram em último lugar mas conseguiram terminar na segunda posição. Livre. Confira salas e horários de exibição

Infiltrado na Klan

(BlacKkKlansman, EUA/2018, 136 min.) – Policial. Dir. Spike Lee. Com John David Washington. Em 1978, um policial negro do Colorado conduz um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local com a ajuda de um policial branco. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Parque do Inferno

(Hell Fest, EUA/2018, 99 min.) – Terror. Dir. Gregory Plotkin. Com Amy Forsyth, Reign Edwards. Durante a noite de Halloween, um grupo de amigos é perseguido por um assassino mascarado que comete os crimes em um parque de diversões, diante do público desatento. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Po

(A Boy Called Po, EUA/2017, 118 min) – Drama. Dir. John Asher. Com Christopher Gorham, Julian Feder, Sean Gunn. Patrick é uma criança com traços de autismo que sofre com o recente falecimento da mãe. Quem tenta ajudá-lo a superar o momento é seu pai, David, que precisa se dividir entre a criação do filho e o trabalho. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Refém do Jogo

(Final Score, EUA/2018, 104 min.) – Ação. Dir. Scott Mann. Com Dave Bautista, Pierce Brosnan. Durante a final de um grande evento esportivo, um grupo de bandidos sequestra um estádio lotado. Neste cenário, um homem usará seus recursos para salvar a todos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Segredo de Davi

(Brasil/2018, 112 min.) – Suspense. Dir. Diego Freitas. Com Nicolas Prattes. Davi é um tímido estudante de cinema, mas acaba se transformando em um assassino em série famoso por filmar as vítimas. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Sequestro Relâmpago

(Brasil/2018, 79 min.) – Drama. Dir. Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Daniel Rocha. Os jovens Matheus e Japonês se unem para realizar sequestros à noite. A primeira vítima é Isabel, de 21 anos. Mantendo-a refém, eles dirigem durante a noite enquanto decidem o que fazer com ela. Confira salas e horários de exibição

Slam: Voz de Levante

(Brasil, EUA/2018, 95 min.) – Documentário. Dir. Tatiana Lohman, Roberta Estrela D’Alva. Com Roberta Estrela D’Alva, Luz Ribeiro, Marc Smith. As ‘poetry slams’, batalhas de poesia, atraem ouvintes de diferentes realidades sociais e vivências. O filme aborda este cenário nos EUA, local onde nasceu, e sua popularização ao redor do mundo. Livre. Confira salas e horários de exibição