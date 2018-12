Com Lulu Santos e Silva na escalação, Nômade Festival faz primeira edição

Apresentações musicais e intervenções artísticas fazem parte da 1ª edição do Nômade Festival, no sábado (15). No line-up, há nomes fortes da cena contemporânea, mas a grande atração é Lulu Santos. Às 20h, ele faz o show ‘Canta Lulu’, em que repassa grandes sucessos da carreira, iniciada há 45 anos com o grupo Vímana.

Artista que atingiu alto nível de popularidade este ano, depois de um projeto em que apresentou novas versões para músicas de Marisa Monte, Silva também foi escalado para o festival. Às 17h, ele mostra o disco ‘Brasileiro’ (2018). Na turnê do álbum, o artista incluiu no repertório ‘Palavras no Corpo’, dele e de Omar Salomão, gravada recentemente por Gal Costa.

Preparando um álbum que deve ser lançado no ano que vem, Céu faz show baseado no disco ‘Tropix’ (2016), com sonoridade calcada em beats eletrônicos, a partir das 18h30. Um dos destaques é a regravação de ‘Chico Buarque Song’, do grupo Fellini.

Em show com participação da amiga Maria Gadú, o grupo 5 a Seco apresenta, às 15h30, músicas que integram ‘Síntese’ (2018). A abertura (13h30) fica por conta de Bolero Freak.

ONDE: Memorial da América Latina (8.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. QUANDO: Sáb. (15), 12h/22h. QUANTO: R$ 90. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br