Com Jesuíta Barbosa, ‘O Grande Circo Místico’ estreia esta semana nos cinemas; confira a programação

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Reino Unido-EUA/2018, 134 min.) – Aventura. Dir. David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. Newt Scamander é recrutado por Alvo Dumbledore para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald. 12 anos.

BTS – Burn The Stage: The Movie

(Coreia do Sul/2018, 203 min.) – Documentário. Dir. Jun-Soo Park. Com J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim. Depoimentos e entrevistas exclusivas revelam a longa trajetória da banda coreana BTS, um dos maiores sucessos atuais do K-pop. Os sonhos, dificuldades, paixões e filosofias de cada integrante são explorados durante a turnê Wings. 14 anos.

Carvana

(Brasil/2018, 104 min.) – Documentário. Dir. Lulu Corrêa. Narrados por ele mesmo, o filme retrata os 60 anos de carreira de Hugo Carvana, jovem estudante de teatro, que começou no cinema com pequenos papéis nas icônicas chanchadas e se consagrou como ator no Cinema Novo.

Em Chamas

(Buh-Ning, Coreia do Sul/2018, 148 min.) – Suspense. Dir. Lee Chang-Dong. Com Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo. Quando Jong-soo reencontra uma amiga antiga, ela pede para que ele cuide de seu gato de estimação enquanto viaja. A jovem volta para casa na companhia de Ben, rapaz misterioso que esconde um hobby peculiar. 14 anos.

Entrevista com Deus

(An Interview With God, EUA/2018, 95 min.) – Drama. Dir. Perry Lang. Com Brenton Thwaites, Yael Grobglas, Charlbi Dean Kriek. Paul é um jornalista em busca de sucesso profissional por meio de alguma grande matéria. Após muita apuração, ele descobre um homem que pode lhe dar a melhor entrevista de vida – ele diz ser Deus e promete responder a qualquer pergunta de Paul em uma conversa única. Livre.

O Grande Circo Místico

(Brasil/2018, 106 min.) – Drama. Dir. Cacá Diegues. Com Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Mariana Ximenes. No universo de uma família austríaca nasce um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações de uma mesma família circense, desde a inauguração do picadeiro, em 1910, até os dias atuais. 16 anos.

O Quebra-cabeça

(Puzzle, EUA/2018, 103 min.) – Drama. Dir. Marc Turtletaub. Com Kelly Macdonald, David Denman, Irrfan Khan. Agnes é uma mãe na casa dos 40 anos que dedica todo seu tempo aos homens da família. Quando descobre o dom de montar quebra-cabeças, seu mundo muda completamente e, escondida dos parentes, ela passa a treinar para uma competição ao lado de um excêntrico especialista no assunto. 12 anos.

A Rota Selvagem

(Lean On Pete, EUA/2017, 121 min.) – Drama. Dir. Andrew Haigh. Com Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi. Charley é um menino de 15 anos que vive com o pai solteiro em Portland, Oregon. Na procura pela tia desaparecida há muitos anos, Charley consegue um emprego de verão como treinador de cavalos e acaba fazendo amizade com um cavalo de corrida. 10 anos.

Um Segredo em Paris

(Drôles d'oiseaux, França/2018, 70 min.) – Comédia. Dir. Élise Girard. Com Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie Ledoyen. Mavie, uma mulher de 27 anos, sonha em ser escritora e se muda para Paris. Por lá, ela acaba conhecendo George, homem de 76 anos que dirige uma livraria. Quando um segredo de George é revelado, a relação entre os dois promete ser transformada. 14 anos.

Sueño Florianópolis

(Argentina/2018, 104 min.) – Comédia. Dir. Ana Katz. Com Gustavo Garzón, Mercedes Morán, Marco Ricca. No verão de 1990, o casal Lucrecia e Pedro tem 22 anos de casamento e está prestes a se divorciar. Antes disso, eles decidem viajar com seus dois filhos adolescentes de Buenos Aires para Florianópolis em um velho carro sem ar-condicionado. 14 anos.

Torre. Um Dia Brilhante

(Wieza. Jasny Dzien, Polônia/2018, 106 min.) – Drama. Dir. Jagoda Szelc. Com Anna Krotoska, Malgorzata Szczerbowska, Rafal Cieluch. Mula mora com o marido, a mãe doente e a filha Nina em uma casa de campo. No fim de semana antes da primeira comunhão da menina, sua família faz uma visita com a irmã mais nova, Kaja, que havia desaparecido por seis anos. Kaja é mãe biológica de Nina e Mula teme que ela possa querer levar a filha embora.

Tudo Acaba em Festa

(Brasil/2018, 115 min.) – Comédia. Dir. André Pellenz. Com Marcos Veras, Rosanne Mulholland, Giovanna Lancellotti. Vlad é um funcionário que decide organizar a festa de fim de ano da empresa para impressionar a ex-namorada. Na festa, Vlad é desmascarado e tem de se virar para não perder o controle da situação, seu emprego e o amor de Aline. 12 anos.

Verão

(Leto, França-Rússia/2018, 126 min.) – Drama. Dir. Kirill Serebrennikov. Com Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum. No verão de 1981, o rock underground chegava à Rússia Soviética. Além da música, o jovem Viktor Tsoi ganhou fama por polêmicas relacionadas à sua vida pessoal, como o triângulo amoroso que viveu com seu mentor musical, Mike, e a mulher dele, Natasha. 14 anos.

