Com influência das cozinhas portuguesa e espanhola, Casa do Chef é novidade no Morumbi

Novidade em uma região carente de restaurantes, a Casa do Chef é um bom pretexto para ir ao Morumbi. À frente da cozinha está o chef e sócio português Eduardo de Castro, que traz para São Paulo as receitas – e os peixes frescos – de seu restaurante homônimo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que funciona por lá apenas de dezembro a fevereiro.

O cardápio privilegia as cozinhas portuguesa e espanhola, com alguns clássicos e também combinações criativas. Para começar, peça uma porção de bolinho de bacalhau recheado com queijo da Serra da Estrela (R$ 70, 6 unid.), que vem crocante por fora e com o queijo derretido no interior.

Na ala dos principais, merecem atenção principalmente os peixes e frutos do mar. Uma das sugestões, o ‘Robalo Imperial’ (R$ 80) traz a posta do peixe grelhada e servida com um saboroso creme rústico de nozes, purê de batata e pesto de rúcula. Outra boa pedida, o ‘Bacalhau da Mena’ (R$ 120, para dois) vem em postas assadas que se desmancham em lascas, na companhia de cebola, pimentão, azeitona preta desidratada, batatas e brócolis.

Já na seção ‘Da Montanha’ figuram, por exemplo, o porco na brasa (R$ 60), com couve-de-bruxelas, batata cozida e purê de castanhas; e o cordeiro confitado (R$ 65), com hortelã e purê de feijão branco.

Para encerrar, há desde pudim de ovos até um ousado sorvete de manjericão (R$ 30, cada). A taça de vinho da casa custa R$ 19 (branco, rosé ou tinto).

ONDE: R. Marechal Hastinfilo de Moura, 233, Morumbi, 2528-0175.

QUANDO: 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.