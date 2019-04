Com espetáculos em vários espaços de São Paulo, Festival Visões Urbanas está entre as dicas de dança da semana

Visões Urbanas

A 12ª edição do Festival Internacional de Dança em Paisagens Urbanas reúne, até 19/4, apresentações de 15 companhias em oito espaços de São Paulo. A abertura ocorre 6ª (5), às 17h, com cinco performances na Praça Ramos de Azevedo, no Centro. Entre elas, ‘Outono’ (foto), do grupo italiano Arearea. Entre outros trabalhos, no sábado (6), às 11h, o Instituto Italiano di Cultura (Av. Higienópolis, 436, Higienópolis) recebe ‘Umbral’, de Luis Arrieta. Grátis. Inf.: bit.ly/12vurb

Jogos Perigosos

No espetáculo, a companhia irlandesa Lord of the Dance lança mão do sapateado para narrar uma luta do bem contra o mal – representado pelo exército do Lord das Trevas. O trabalho, que já passou por cerca de 70 países, é dirigido por Michael Flatley e conta com diversos recursos visuais. 120 min. 14 anos. Ginásio do Ibirapuera (970 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361 Paraíso, 3887-3500. 6ª (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 20h. R$ 125/R$ 550.

Plano-Sequência/Take 2

Em diálogo com o cinema, a coreografia da Cia. Jorge Garcia é filmada e transmitida ao vivo, em um único plano-sequência. Em cena, seis bailarinos e o diretor Jorge Garcia se alternam entre filmar e ser filmados. 60 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. A partir de 3ª (9). 3ª e 4ª, 19h. Até 17/4.

Projeto Singularidades

A programação de espetáculos do projeto, que busca oferecer espaço para trabalhos solos de motivação autobiográfica e criação autoral, tem início 5ª (11), às 21h30, com ‘Marcela Banguela’, de Natália Mendonça, e ‘Abominável’, de Larissa Ballarotti. 90 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. R$ 6/R$ 20. Até 14/4.

O Último Dia

O bailarino e coreógrafo Henrique Lima usa os recursos da máscara e do improviso em solo no qual explora temas como a aceitação da velhice e seu impacto no movimento. 50 min. Livre. Complexo Cultural Funarte. Sala Renée Gumiel (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, metrô Sta. Cecília, 3662-5177. 5ª (11), 12 e 13/4, 19h; 14/4, 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).