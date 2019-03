Com entrada gratuita, festival É Tudo Verdade exibe 66 documentários em São Paulo

A 24ª edição do festival É Tudo Verdade exibe produções de não ficção em quatro cinemas da cidade, gratuitamente, de 5ª (4) a 14/4

Maior festival de documentários da América Latina, o É Tudo Verdade exibe, até 14/4, 66 obras de não ficção em curta, média e longa-metragem. Além das tradicionais mostras competitivas, com títulos nacionais, latino-americanos e estrangeiros, a 24ª edição do evento homenageia dois cineastas e conta com uma seleção online de filmes no site do Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br). As exibições ocorrem no Centro Cultural São Paulo, IMS Paulista, Itaú Cultural e Sesc 24 de Maio. Basta retirar o ingresso com uma hora de antecedência. Inf.: bit.ly/ETV2019

+ Um dos homenageados desta edição é o cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos, morto em 2018, com seus ensaios sobre os pensadores brasileiros Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. Serão exibidos os títulos ‘Casa Grande & Senzala’ (IMS: 9 e 10/4, 14h), produção dividida em quatro capítulos e baseada no livro de Freyre; e ‘Raízes do Brasil’ (IMS: 11 e 12/4, 14h), longa-metragem composto por dois episódios sobre a vida e a trajetória do historiador paulistano Sérgio Buarque de Holanda.

+ Como parte da competição de longas e médias-metragens internacionais, ‘Ziva Postec. A Montadora por Trás do Filme Shoah’ (foto acima; IMS: 6/4, 14h. CCSP: 7/4, 17h), de Catherine Hébert, explora a participação da montadora israelense na produção de ‘Shoah’, clássico de Claude Lanzmann. O cineasta, inclusive, é um dos homenageados do festival, com a exibição dos quatro episódios da série ‘As Quatro Irmãs’, composta por entrevistas com sobreviventes do genocídio nazista (IMS: 11/4, 16h; 12/4, 16h; 13/4, 18h30 e 21h).

+ Seis filmes inéditos no Brasil fazem parte da competição latino-americana. Entre eles, ‘Piazzolla: Os Anos do Tubarão’ (CCSP: 5/4, 17h; 13/4, 15h. IMS: 7/4, 16h. Itaú: 12/4, 15h), dirigido por Daniel Rosenfeld, um retrato sobre o compositor argentino Astor Piazzolla e sua influência no universo do tango; e ‘A Liberdade É uma Palavra Grande’ (CCSP: 14/4, 19h), de Guillermo Rocamora, que acompanha um palestino de 38 anos em busca de uma nova vida no Uruguai, após ter passado 13 anos na prisão americana de Guantánamo.

