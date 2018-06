Com cozinha italiana e clima de bar, novo Pinocchio Cucina serve pizza e drinques madrugada adentro

Depois de um período longe da cozinha de restaurantes – desde que serviu o último jantar no extinto Magari, em meados de 2012 –, o chef Marcelo Mussi volta à cena no comando do Pinocchio Cucina, inaugurado no fim do ano passado, num sobrado na esquina da Rua Augusta com a Alameda Tietê.

O lugar é apertadinho e tem pegada de bar, com mesas ocupando a calçada. Mas o cenário deve mudar em breve, quando a casa ganhar um salão anexo no imóvel vizinho. Por enquanto, vale arriscar comer até no balcão, de olho no movimento dos bartenders e do pizzaiolo, que cuida do forno a lenha à vista.

Lá, são finalizados alguns pratos e assadas boas pizzas individuais (R$ 47/R$ 67), como a ‘Regina’ (R$ 67), com molho de tomate, muçarela de búfala, tomate-cereja, burrata e presunto parma; e a ‘Alla Carbonara’ (R$ 67), coberta com creme carbonara, muçarela de búfala, bacon e ovos com a gema mole.

Da cozinha saem massas frescas e alguns pratos conhecidos de Mussi, que divide o posto com o chef Danilo Varo. Entre os exemplos, o ‘Gnocchi alla Fontina’ (R$ 52), o fettuccine com ragu de pato, trufa e pecorino (R$ 79), e o bom filé à parmegiana (R$ 71), acompanhado de batata frita palito.

De 3ª a sábado, a casa abre apenas para o jantar e invade a madrugada com pizzas e drinques (R$ 33/R$ 38). Aos domingos, também serve almoço com música ao vivo e prato do dia. Apesar do movimento intenso, o atendimento é gentil e os pratos não demoram a chegar à mesa – os preços, porém, poderiam ser mais amigáveis.

ONDE: R. Augusta, 2.420, Jd. Paulista, 3060-8392.

QUANDO: 19h/5h (dom., 12h/2h30; 3ª, 19h/2h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.