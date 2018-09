Com clima de piquenique, The Gaarden celebra a chegada da primavera em São Paulo; confira outros passeios

+ Em clima de piquenique, o The Gaarden comemora o início da primavera com feira de artesanato, decoração e artes gráficas; tortas e saladas vendidas pelo restaurante Horta Gourmet; e programação musical com DJs e bandas que tocam brasilidades durante todo o evento – que é voltado só a maiores de 18 anos. Para participar, é necessário fazer um cadastro pelo site. Pq. Burle Marx. Av. D. Helena Pereira de Moraes, s/nº, Morumbi. Sáb. (22), 12h/ 0h. Grátis. Inf.: bit.ly/Gaarden

Banca de Quadrinistas

A reunião de quadrinistas ocorre em dois encontros: hoje (21), às 19h, na Sala Itaú Cultural, a série de palestras ‘Caminhos da HQ’ convida Sirlene Barbosa e João Pinheiro, criadores do livro ‘Carolina’, que falam sobre a importância dos quadrinhos para contar histórias de vida (retirar ingresso 1h antes). No sábado (22) e no domingo (23), a Sala Multiuso organiza uma feira de HQs com cerca de 50 expositores. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (21), 19h; sáb. (22) e dom. (23), 13h30/19h30. Grátis. Inf.: bit.ly/3BqIC

Ciclovia Musical

Para comemorar o Dia Mundial Sem Carro, o projeto reúne 11 concertos em nove pontos de Itaquera. A proposta é que o público visite esses locais de bicicleta, seguindo um dos quatro roteiros especiais, conduzidos por monitores. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo site. Sáb. (22), 9h/13h. Grátis. Inf.: www.cicloviamusical.com.br

Dia Sem Pressa

Dividida em oito estações, a programação promove atividades para ‘desacelerar’, com prática aberta de ioga (10h) e meditação (17h), uma feira de trocas de brinquedos (10h) e algumas oficinas, como a de carimbos e cadernos (10h30) e a de estamparia manual (14h30). Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (22), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/SlowDay

SSEX BBOX

A 4º edição da conferência reúne debates, exposição de fotos e palestras sobre temas do universo LGBT, como a ‘Masculinidades’, uma roda de conversa sobre a identidade do homem contemporâneo, que ocorre hoje (21), das 19h às 21h. DJs e uma área gastronômica também fazem parte do evento. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Hoje (21), 9h/22h; sáb. (22) e dom. (23), 11h/23h. Grátis. Inf.: www.ssexbboxconferencia.com.br

Vila Pet

Para animais de estimação, a programação tem piscina de bolinhas para os pets, estúdio de fotografia e uma feira de adoção. Vila Butantan. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 3564-8731. Sáb. (22) e dom. (23), 12h/20h. Grátis.

Virada da Mobilidade

Na 6ª (21), das 8h às 17h, a programação organizada na Rua Maria Antônia, na Vila Buarque, reúne atividades como aulas de ginástica e utilização de skates e bikes elétricos. No sábado (22) e no domingo (23), em vários horários, o Bike Tour SP promove passeios gratuitos de bicicleta em regiões como o Centro, a Avenida Paulista e o Parque Ibirapuera. Os roteiros contam com equipamento de áudio no capacete, que transmite curiosidades sobre os pontos turísticos visitados em cada rota – as inscrições devem ser feitas pelo site do projeto (bit.ly/BKTSP). Hoje (21), 8h/17h; sáb. (22), 9h/22h; dom. (23), 9h/16h30. Grátis. Inf.: bit.ly/VMobili