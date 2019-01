Com Chloë Sevigny e Kristen Stewart, ‘Lizzie’ estreia esta semana; confira a programação

Lizzie

(Lizzie, Estados Unidos/2018, 105 min.) – Suspense. Dir. Craig Mcneill. Com Chloë Sevigny, Kristen Stewart, Kim Dickens. Em 1892, Era Vitoriana, Lizzie Borden é uma mulher solteira que ainda vive sob a rigidez de seu pai, Andrew. A situação provoca atritos entre os dois, ampliados pelo frágil estado de saúde dela. Menosprezada como filha e mulher, Lizzie aos poucos se aproxima de Bridget Sullivan, uma jovem criada que começou a trabalhar há pouco tempo para a família. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Dragon Ball Super Broly

(Dragon Ball Super: Broly, Japão/2018, 99 min.) – Animação. Dir. Tatsuya Nagamine. Com Wendel Bezerra, Alfredo Rollo, Dado Monteiro. Apesar da Terra viver um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente: ele deseja estar pronto para quando uma nova ameaça surgir no planeta. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso super Saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Meu Querido Filho

(Weldi, Tunísia-Bélgica-França/2019, 104 min.) – Drama. Dir. Mohamed Ben Attia. Com Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed. Riadh está prestes a se aposentar como motorista no porto de Túnis. Com Nazli, ele forma um casal unido em torno de seu único filho, Sami. As repetidas enxaquecas dele preocupam seus pais e, no momento em que Riadh acha que seu filho está melhor, ele desaparece. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Manicômio

(Heilstätten, Alemanha/2018, 90 min.) – Terror. Dir. Michael David. Com Nilam Farooq, Tim Oliver Schultz, Sonja Gerhardt. Um grupo de youtubers entra ilegalmente na área de cirurgia em um manicômio abandonado para um desafio de 24 horas, com a esperança de viralizar a gravação na internet. Não demora muito para descobrirem que não estão sozinhos e não são bem-vindos ali – o desafio, na verdade, é de sobrevivência. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

A Nossa Espera

(Nos Batailles, Bélgica/2018, 98 min) – Drama. Dir. Guillaume Senez. Com Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch. Olivier é funcionário de uma fábrica, onde volta e meia discute com seus superiores para defender os colegas de trabalho. Um dia, é surpreendido com o desaparecimento de sua esposa, Laura, e sem saber o que aconteceu, Olivier precisa conciliar o trabalho com a criação de seus dois filhos, Elliot e Rose. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

WiFi Ralph – Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, Estados Unidos/2019, 113 min.) – Animação. Dir. Phil Johnston, Rich Moore. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman. Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a ‘world wide web’, no universo desconhecido da internet, com a missão de encontrar uma peça reserva para salvar o videogame ‘Corrida Doce’, de Vanellope. Livre. Confira salas e horários de exibição