Com Chloë Grace Moretz, ‘O Mau Exemplo de Cameron Post’ estreia em São Paulo; confira a programação completa

O Mau Exemplo de Cameron Post

(The Miseducation of Cameron Post, EUA/2018, 91 min.) – Drama. Dir. Desiree Akhavan. Com Chloë Grace Moretz. Flagrada pelo namorado ao ter relações sexuais com a melhor amiga, Cameron Post é enviada pela tia para um centro religioso, que promete ‘curar’ jovens atraídos por pessoas do mesmo sexo. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Amor Até as Cinzas

(Jiang Hu Er Nü, China/2018, 137 min.) – Drama. Dir. Jia Zhangke. Com Zhao Tao. Uma jovem dançarina está apaixonada por Bin, mafioso local. Durante uma briga entre gangues rivais, ela dispara uma arma para protegê-lo e é presa por cinco anos. Após sua liberação, procura Bin novamente. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Anjo

(El Ángel, Argentina/2018, 118 min.) – Drama. Dir. Luiz Ortega. Com Lorenzo Ferro. O filme conta a história de Carlos Robledo Puch, prisioneiro preso há mais de 46 anos na Argentina. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos

(Brasil-Portugal/2018, 114 min.) – Drama. Dir. João Salaviza, Renée Nader Messora. Com Henrique Ihjãc Krahô. Ihjãc, jovem do povo Krahô, uma aldeia indígena do interior do Brasil, é surpreendido pela visita do espírito de seu falecido pai. Após a experiência, ele se sente obrigado a organizar uma festa de luto. Livre. Confira salas e horários de exibição

Cópias – De Volta a Vida

(Replicas, EUA-Reino Unido-China-Porto Rico/2019, 110 min.) – Suspense. Dir. Jeffrey Nachmanoff. Com Keanu Reeves. Após um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista fica obcecado com a ideia de trazê-los de volta. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Gênio e o Louco

(The Professor And The Madman, EUA/2019, 125 min.) – Drama. Dir. Farhad Safinia. Com Mel Gibson, Sean Penn. A história real do Professor James Murray e do Doutor W. C. Minor, que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo: a criação do Dicionário Oxford. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Jesus de Nazaré – O Filho de Deus

(Jesús de Nazareth, Espanha/2017, 120) – Drama. Dir. Rafa Lara. Com Julián Gil. Pouco antes de cumprir seu destino, Jesus passa por um longo retiro de 40 dias pelo deserto da Judeia, atravessando diversos obstáculos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Maldição da Chorona

(The Curse of La Llorona, EUA/2019, 93 min.) – Terror. Dir. Michael Chaves. Com Linda Cardellini. Em Los Angeles, uma assistente social começa a notar semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural de ‘La Llorona’, lenda sobre uma mulher que afogou os filhos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Marcia Haydée – Uma Vida pela Dança

(Marcia Haydée, Brasil/2019, 90 min.) – Documentário. Dir. Daniela Kallman. Inserida no universo da dança desde os três anos, Márcia Haydée migra para a Europa em busca de seu sonho e é descoberta por um importante coreógrafo. Livre. Confira salas e horários de exibição

Santos de Todos os Gols

(Brasil/2019, 85 min.) – Documentário. Dir. Lina Chamie. Com personalidades como Pelé, Robinho e Serginho Chulapa, o filme explora a sensação do gol através do time do Santos, reconhecido como recordista de gols na história do futebol. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

O Último Lance

(Tuntematon Mestari, Finlândia/2019, 95) – Drama. Dir. Klaus Härö. Com Heikki Nousiainen. Quando o suposto ícone de um pintor russo acaba nas mãos de Olavi, negociante de arte, ele recebe a ajuda do neto para recuperar suas finanças. Livre. Confira salas e horários de exibição

Vidas Duplas

(Doubles Vies, França/2018, 107 min.) – Comédia. Dir. Olivier Assayas. Com Guillaume Canet. Um editor e um autor enfrentam a crise da meia idade, a revolução digital que abala o mercado editorial e dificuldades em seus respectivos relacionamentos amorosos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição