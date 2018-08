Com boa carta de drinques, bartender Rogério Frajola inaugura bar Sylvester em Pinheiros

Enfileirados nas prateleiras, livros de coquetelaria traduzem a paixão do proprietário do novo Sylvester Bar. Ex-bartender do disputado SubAstor, Rogério Frajola, como costuma ser chamado, inaugurou há cerca de um mês seu próprio balcão, próximo a uma esquina movimentada de Pinheiros.

Nas poucas mesas do ambiente ou sentado em frente ao balcão, os coquetéis da casa são ótima companhia. Além de clássicos como gim-tônica (R$ 22,90) e ‘Manhattan’ (R$ 25,90), as bandejas dos garçons exibem, com frequência, receitas autorais cheias de personalidade. Experimente o ‘Sylvester’ (R$ 26,90), feito com rum, limão, xarope de castanha com bitter de chocolate, uma saborosa espuma de gengibre com jasmim e carvão ativado – que dá ao coquetel seu tom escuro.

O cardápio lista petiscos como a porção de ‘Coxinha Paramount’ (R$ 22,90, 8 unid.). O dadinho de tapioca com queijo coalho (R$ 18,90, 10 unid.) também é uma boa pedida. Entre os pratos, tem o ‘Filé Oswaldo Aranha’, medalhão de filé mignon coberto com alho frito, batata palha e farofa de ovos (R$ 45,90).

Se quiser explorar outros sabores da carta de drinques – já que é difícil escolher apenas um –, o ‘Vegetable Negroni’ (R$ 26,90) é outro que tem feito bastante sucesso. A combinação, releitura do famoso negroni, leva infusão de tequila com beterraba, Campari e vermute tinto Carpano Classico.

ONDE: R. Maria Carolina, 745, Pinheiros, 3034-1268.

QUANDO: 17h/0h (sáb., 12h/0h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.