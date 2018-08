Coffee Week ocupa mais de 60 endereços de São Paulo

Em sua sétima edição na capital paulista, o festival Coffee Week vai de 6ª (10) a 26/8. Mais de 60 casas, entre cafeterias, docerias e até hamburguerias, participam do evento com dois combos, a R$ 9,90 ou a R$ 14,90. Confira três dicas:

+ No Caffè Latte, uma das pedidas traz o ‘Cappuccino Especial’, com doce de leite ou Nutella, e bolo do dia (R$ 14,90; foto). R. Manuel da Nóbrega, 60, Paraíso, 2768-1461. 8h/20h (sáb. e dom., 11h/19h).

+ Simpática cafeteria do canal digital, o Tastemade Café sugere pão de queijo na chapa com requeijão mais ‘Dolce Caffè’ (R$ 9,90; foto). Outra opção inclui café coado com um dos métodos da casa na companhia de bolo gelado, por R$ 14,90. R. Harmonia, 661 A, V. Madalena, 3819-2088. 8h/20h (sáb., 10h/18h; fecha dom.).

+ Entre as boas casas paulistanas, com cafés de qualidade e quitutes saborosos, o Um Coffee e Co. participa do festival com um combo que traz expresso e bolo de banana (R$ 9,90; foto), e outro que combina café coado grande com pão na chapa (R$14,90). R. Paes Leme, 215, Pinheiros, 3473-0149. 7h30/19h (dom., 9h/16h).