Coffee Week: 40 endereços participam do festival com cafés especiais

Começa mais um festival Coffee Week na capital paulista. A 8ª edição do evento vai de 6 a 22/9, em 40 endereços, entre cafeterias, docerias, sorveterias e até lanchonetes, que participam com dois combos especiais, a R$ 9,90 ou a R$ 14,90. Confira três dicas:

+ Na Bang Bang, um deles traz ‘Cold Brew Coffee Tônica’ com brigadeiro de chocolate e café (R$ 14,90; foto). A outra sugestão da casa vem com café coado e pudim de leite cremoso, por R$ 9,90. R. Artur de Azevedo, 493, Cerqueira César, 2614-1516. 13h/19h (6ª e sáb., 13h/23h; fecha dom. e 2ª).

+ No 3.Café, uma das pedidas combina o expresso com pão de tapioca e queijo da Serra da Canastra (R$ 9,90; foto). A segunda opção traz o ‘Citrus Sweet’, uma bebida gelada servida com pãozinho vegano (R$ 14,90). R. Francisco Leitão, 111, Pinheiros. 9h/19h30 (fecha dom.).

+ Com ambiente moderninho, o Kofi & Co sugere o ‘Nitro Kofi’ na companhia de brownie de chocolate com caramelo (R$ 9,90). Já o ‘Espresso Fellow’ vem com pãozinho e manteiga de café (R$ 14,90; foto). R. Alexandre Dumas, 1.518, Chácara S. Antônio, 3624-4838. 9h/18h (5ª a sáb., 9h/22h).

