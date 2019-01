Clima de pré-carnaval no MIS e outras atrações infantis para o fim de semana

Neste feriado, por conta do aniversário de São Paulo, o Museu da Imagem e do Som (MIS) convida toda a família para uma super comemoração, com diversas atividades gratuitas.

O clima de pré-carnaval está garantido com o bloquinho infantil Gente Miúda (11h) e também com o Bloco Domingo Ela Não Vai (17h), ambos na área externa. Além disso, haverá oficinas de adereços e maquiagem (10h/16h); e sessões dos filmes ‘Você Já Foi à Bahia?’ (14h) e ‘Rio’ (16h). A exposição ‘Quadrinhos’ terá, neste dia, entrada gratuita e horário estendido de visitação(9h/22h). Para algumas atividades é necessária a retirada de ingressos com 1h de antecedência, na recepção do museu. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (25), 10h/18h. Grátis.

A amada porquinha Peppa e seus amigos voltam à cidade para quatro apresentações do novo espetáculo ‘Brincando de Ser Grande’. Uma história na qual o público vai conhecer rainhas, vaqueiros valentes, piratas e seus tesouros – cantando e dançando com Peppa, George, Suzy, Zoe, Dany, Pedro, Madame Gazela e Papai Zebra. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Bela Vista, 3472-2229. Estreia sáb. (26). Sáb. e dom., 15h. R$ 80. Até 3/2.

O cantor e compositor Márcio de Camillo apresenta a nova versão do show ‘Crianceiras’, com poemas de Mario Quintana. O intérprete vê sua casa e sua cidadezinha serem invadidas por enormes edifícios – isso até a chegada de outros três músicos que trazem com eles a primavera, que vai “florir por sobre os muros”. A direção é de Luiz André Cherubini. Livre. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. Hoje (25), sáb. (26) e 2/2, 11h. R$ 5/R$ 17.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



CINEMA

O Grinch

O bichinho verde, com cara de bravo, não suporta as comemorações em torno do Natal, mas precisa conviver com a data e com a alegria dos habitantes da cidade vizinha de Quemlândia. Para se vingar, ele decide invadir as casas e roubar tudo o que lembra a data. Grinch é dublado pelo ator Lázaro Ramos. CineSesc (273 lug.). R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Dom. (27), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

miniMax

Nesta semana, o projeto do Sesc traz um seleção de curtas – nacionais e estrangeiros – que brincam com a imaginação da garotada. Entre os destaques, com sessões sempre a partir das 17h30, estão ‘Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar’, hoje (25); ‘Le Ballon Rouge’, no sábado (26); e ‘O Anão que Virou Gigante’, no domingo (27). Sesc Avenida Paulista. Praça (Térreo). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

SHOPPING

Adventure Kids

Em um circuito com barracas de camping, floresta serrada, campo minado e cama de gato, os pequenos visitantes podem vivenciar o ambiente de um verdadeiro acampamento no meio da selva. Tudo com acompanhamento de monitores. Shopping Frei Caneca. Piso Térreo. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. 14h/20h. Grátis (12 crianças a cada 20 minutos). Até dom. (27).

Jardim dos Unicórnios

Em uma área com aproximadamente 230 metros quadrados, as crianças percorrem cinco diferentes estações de brincadeiras e atividades. Tem, por exemplo, um poço dos desejos no qual elas podem atirar almofadas e ver seus desejos realizados. Como lembrança do passeio, é possível fazer uma selfie com roupas e adereços que remetem ao universo dos unicórnios. Shopping Pátio Higienópolis. Vão Central. Av. Higienópolis, 618,Higienópolis, 3823-2347. 11h/20h (dom. e fer., 14h/20h). Grátis. Até 17/2.

MÚSICA

Kiss for Kids

A ideia é apresentar as músicas do lendário grupo de rock americano de uma forma lúdica para a criançada – e para os pais. Para isso, a banda KISS Cover Brazil promete bastante interatividade com a plateia. A concepção e a direção artística são de Felipe Simmons. Paris 6 Burlesque Music Hall & Night Bistrô (232 lug.). R. Augusta, 2.809, Cerqueira César, 3086-0009. Sáb. (26), 14h. R$ 25/R$ 50.

Lucas Santtana

Com participação da cantora Silvia Machete, o artista faz show do projeto Pequenos Contemporâneos, cantando músicas do grupo infantil Trem da Alegria, sucesso na década de 1980. Sesc Avenida Paulista. Arte II (13º andar). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Hoje (25), 18h; sáb. (26) e dom. (27), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

TEATRO

Um Baú de Barulhinhos – Teatro para Bebês

Parte do projeto Sábado e Domingo São Dias de Teatro!, a peça conta a história de Lili, uma menina que escuta diversos barulhos vindos de dentro de um misterioso baú. Além de entreter, a intenção do espetáculo é estimular os pequenos por meio de sons, cores, texturas e movimentos. A concepção e interpretação é da Cia. de Teatro Arte & Manhas. Iguatemi São Paulo. Livraria Cultura. Sala Eva Herz 70 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 2232, 3048-7305. Sáb.(26) e dom. (27), 15h e 17h. Grátis.

Cinderella

Com falas e músicas em português, o espetáculo traz o clássico infantil contado no palco

por 22 atores e muitos efeitos especiais – como telões de LED e truques de ilusionismo.

A adaptação é de Billy Bond e Lilio Alonso, e a promessa é levar os espectadores para dentro da história. 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1457 lug.). Shopping Bourbon R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. R$ 60/R$ 160. Até 17/2.

Pequena Magdalena

O espetáculo, inspirado na vida da pintora mexicana Frida Kahlo, traz a história da menina Magdalena, que se envolve em uma confusão e corre o risco de arruinar a festa do Día de Los Muertos, a mais tradicional comemoração do México. 55 min. 5 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 10/2.

Umbigo

Aderbal é um menino que, certo dia, descobre que é diferente: ele nasceu sem umbigo.

A partir disso, ele parte em busca de respostas para o seu ‘problemas’ e busca a aceitação

dos colegas. No elenco, estão Gero Camilo, (diretor da peça), Victor Mendes, Nathalia

Alfieri e Luciana Carnielli. 55 min. 4 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Padre Adelino, 1000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 3/2.

PASSEIOS

Mercado Municipal de São Paulo

Instalado desde 1933 na região central, o Mercadão, como ficou conhecido por seus frequentadores, faz aniversário no mesmo dia que a cidade. Para comemorar seus 86 anos, haverá apresentações, hoje (25), do Grupo Maracatu Bloco de Pedra (10h) e dos Trovadores Urbanos (12h), por exemplo; e, no sábado(26), do Grupo Forfé (12h30). Apresentações artísticas também ocorrerão durante todo o dia. Mercado Municipal de São Paulo. R. Da Cantareira, 306, Centro, 3313-3365. 6h/18h (dom. e fer., 6h/16h). Grátis.

Tour Guiado pelo Centro de São Paulo

Uma boa pedida para este fim de semana prolongado, que comemora o aniversário de 465 anos de São Paulo, é o passeio que percorre os principais pontos turísticos do centro histórico da cidade. Pelo caminho, lugares como Pateo do Collegio, Praça da Sé e Largo São Francisco. Pça. da Colmeia, s/nº,