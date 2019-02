Clean Bandit, Céu e encontro de Jair Oliveira e Luciana Mello estão entre os shows da semana

6ª (1º)

Arnaldo Antunes

O artista apresenta show do álbum ‘RSTUVXZ’ (2018). Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Céu

Ao lado de quatro músicos, ela celebra o lançamento de sua discografia em formato de vinil. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

César Camargo Mariano Trio

Um dos mais celebrados pianistas brasileiros, ele se apresenta ao lado de Sidiel Vieira (contrabaixo) e Thiago Rabello (bateria), mostrando clássicos do jazz e do pop. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chitãozinho & Xororó

No show ‘Evidências’, a dupla relembra hits da carreira. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (1º) e sáb. (2), 22h. R$ 150/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clean Bandit

O grupo britânico de música eletrônica desembarca pela primeira vez no Brasil para interpretar músicas dos dois álbuns de sua carreira. A noite também conta com a presença dos DJs DØT LARISSA e Alex Joker. Audio (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (1º), 23h. R$ 280/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Del Rey

O cantor China e integrantes do Mombojó formam a banda, que toca músicas de Roberto e Erasmo Carlos. Sesc Avenida Paulista. Arte II (100 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h. R$ 6/R$ 20 (hoje, esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

A Espetacular Charanga do França

Em show com a participação de Siba, o grupo apresenta clássicos do carnaval e composições próprias. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (1º), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Humberto Gessinger

Ele mostra músicas que entraram nos três DVDs acústicos que lançou entre 2004 e 2012. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h30; dom. (3), 18h30. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letrux

Em show inédito, Letícia Novaes interpreta músicas em várias línguas e intercala com poemas de nomes como Hilda Hilst. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marina de la Riva

No show ‘Memórias de um Jardim’, a cantora passa por sucessos de nomes como Glória Estefan e Roberto Ribeiro. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (1º), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paul Winter e Carlos Lyra

O saxofonista e o compositor da Bossa Nova apresentam músicas do álbum ‘The Sound of Ipanema’, gravado por ambos em 1965. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Yamandu Costa e Thadeu Romano

Em show do projeto Salve Dominguinhos, os músicos relembram o repertório dos dois discos que Yamandu gravou com o homenageado. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (1º), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (2)

Anathema

Celebrando os 20 anos do álbum ‘Alternative 4’, a banda inglesa de rock apresenta o show ‘Acoustic Resonance’. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (2), 19h (abertura, 17h30). R$ 260/R$ 380 (meia-entrada com 1kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www2.clubedoingresso.com

Arnaldo Antunes

Black Mantra

A big band faz show com Gerson King Combo, Carlos Dafé e Hyldon, nomes da soul music nacional. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Céu

César Camargo Mariano Trio

Chitãozinho & Xororó

Del Rey

Francisco, el Hombre

Apresentando o Bloco Calor da Rua, a banda apresenta músicas do álbum ‘Soltasbruxa’ (2016) e releituras da música brasileira e do cancioneiro latino. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (2), 23h (abertura, 21h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Humberto Gessinger

Letrux

Paul Winter e Carlos Lyra

Toninho Horta, Juarez Moreira, Wagner Tiso e Nivaldo Ornelas

Os mineiros se reúnem para tocar temas da MPB, incluindo hits do Clube da Esquina. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (2), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (3)

Black Mantra

César Camargo Mariano Trio

Humberto Gessinger

João Suplicy & Big Band Na Gaveta

O músico e a banda apresentam sucessos de Elvis Presley, Tom Jobim e repertório autoral. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (3), 20h (abertura 18h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Mirianês Zabot

A cantora faz show do disco ‘Mirianês Zabot Canta Gonzaguinha – Pegou um Sonho e Partiu’, só com músicas do compositor. Casa do Bandeirante. Pça. Monteiro Lobato, Butantã. Dom. (3), 12h. Grátis.

Paul Winter e Carlos Lyra

Phill Veras

‘Alma’, terceiro álbum do cantor e compositor, é a base do show, com influências do folk e do indie rock. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (3), 18h. R$ 25 (esgotado). Cc: todos. Cd.: todos.

Rosa Passos

A cantora faz show para lançar o álbum ‘Amanhã Vai Ser Verão’, em que volta a mostrar composições próprias. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (3), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

2ª (4)

Rodrigo Campos

Na temporada Qualidades Primordiais, o artista recebe convidados. Na 2ª (4), ele faz show com as participações de Fumaça, Raphael Moreira e Victoria dos Santos. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª (4), 20h. R$ 18/R$ 54 (pague quanto quiser). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

3ª (5)

Fernando Catatau

No show ‘Luz do Fim de Tarde’, o guitarrista da banda Cidadão Instigado apresenta músicas do que virá a ser seu primeiro trabalho solo. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 3ª (5), 20h. R$ 18/ R$ 54 (pague quanto quiser). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Jair Oliveira e Luciana Mello

Para celebrar os 80 anos do nascimento de Jair Rodrigues (1939-2014), Jair Oliveira e Luciana Mello fazem show em tributo ao pai. ‘Deixa Isso pra Lá’, considerado o primeiro rap brasileiro, e ‘Disparada’ são alguns dos sucessos incluídos. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (5) e 4ª (6), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Romero Lubambo Trio

O violonista apresenta músicas do álbum ‘Sampa’ (2017), ao lado de Sidiel Vieira (contrabaixo) e Thiago ‘Big’ Rabello (bateria). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (5), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

4ª (6)

Iara Rennó

Ela remonta o espetáculo do álbum ‘Macunaíma Ópera Tupi’ (2008), para comemorar 90 anos de ‘Macunaíma – O Herói Sem Nenhum Caráter’, obra de Mário de Andrade. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (6), 5ª (7) e 9/2, 21h; 10/2, 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jair Oliveira e Luciana Mello

5ª (7)

Iara Rennó

Marcos Sacramento e Luis Flavio Alcofra

No show ‘A Rainha dos Parangolés’, o cantor e o violonista interpretam sucessos da sambista Aracy de Almeida. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (7), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Mombojó

Da geração pós-manguebeat de Pernambuco, o grupo apresenta o projeto ‘MMBJ 12’. ‘Nunca Vai Embora’, gravada com Lenine, já foi lançada como single. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (7), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Raphael Costa

Em show de lançamento do primeiro álbum, ‘Diamante Hortelã’, o pernambucano recebe Marcelo Jeneci e Dani Nega. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (7), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Rodrigo Brandão

Expoente da cena nacional do ‘spoken word’, ele lança o álbum ‘Outros Barato’. Nomes como Tulipa Ruiz e Thiago França participam dos dois dias de apresentação. Na 5ª (7), também estarão no palco os músicos Ricardo Pereira e Guizado; em 8/2, é a vez de Marcos Gerez e Rogério Martins, integrantes da banda Hurtmold. Sesc Pompeia. Espaço Cênico. R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (7) e 8/2, 21h30.

R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saulo Duarte

Celebrando os ritmos do Pará e da Bahia, ele apresenta ‘Avante Delírio’, primeiro disco fora do grupo Saulo Duarte e a Unidade. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (7), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Tuyo

De Curitiba, o trio, influenciado por pop e folk, apresenta músicas do disco ‘Pra Curar’. Fabriccio abre a noite, com Gavi na discotecagem. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 5ª (7), 22h (abertura, 21h). R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

45 anos de Dzi Croquettes

Em show cênico, Ciro Barcelos, integrante do Dzi Croquettes, comemora o aniversário da trupe ao lado de Rita Beneditto, Edy Star, Bruno Gissoni e Coral Cantares. Casa Natura Musical (360 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (3), 18h (abertura, 16h30). R$ 60/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnaval Havanero

Em vários ambientes do Jazz nos Fundos, nomes como a banda Batanga & Cia. celebram a cultura cubana. Jazz nos Fundos. R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. Sáb. (2), 20h. R$ 25/R$ 45. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Versão Brasileira

As bandas Jammil e Carrossel de Emoções animam a festa. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (2), 22h. R$ 60/R$ 170. Cc.: todos. Cd.: todos.