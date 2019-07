Clássico de Claude Lanzmann sobre o Holocausto, ‘Shoah’ será exibido no MIS em quatro sessões

Shoah

Clássico do cineasta Claude Lanzmann lançado em 1985, o documentário sobre o extermínio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial conta com entrevistas de testemunhas, dispensando o uso de imagens de arquivo. Com cerca de 9 horas de duração, o filme será dividido em quatro sessões, exibidas no MIS sempre às 19h. Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 17, 18, 24 e 25/7, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Inf.: bit.ly/ShoahMIS

20X1999

A mostra reúne filmes que completam 20 anos em 2019, entre produções nacionais e estrangeiras. Hoje (12), às 19h, tem ‘Magnólia’, dirigido por Paul Thomas Anderson, que acompanha nove personagens, moradores na mesma área de Los Angeles, cujas histórias se cruzam. No sábado (13), às 20h, por exemplo, tem ‘Santo Forte’, de Eduardo Coutinho e, no domingo (14), às 18h, ‘Quero Ser John Malkovich’, de Spike Jonze. Cinemateca Brasileira. Lg. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 2512-6111. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (14).

Mostra de Cinemas Africanos

No Cinesesc, a mostra exibe filmes de 14 países do continente africano até 4ª (17). Entre os títulos, tem ‘Vaya’, de Akin Omotoso – exibido hoje (12) e na 4ª (17), às 14h30 – e ‘A Luta de Silas’, de Anjali Nayar e Hawa Essuman – com sessões hoje (12), às 17h, e 3ª (16), às 15h. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-050. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4ª (17). Programação completa: bit.ly/CineAfr