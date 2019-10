Clarice Falcão e Luan Santana estão entre os artistas que se apresentam no sábado (26/10)

Sábado (26)

Clarice Falcão

Ela faz de ‘Tem Conserto’, o terceiro álbum de sua carreira, um trabalho confessional – a artista revela suas angústias em letras sobre ansiedade e depressão. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Ela apresenta o show do álbum ‘Canto da Noite na Boca do Vento’, dedicado ao repertório da sambista Dona Ivone Lara. Há releituras de ‘Nasci Pra Sonhar e Cantar’ e ‘Alguém Me Avisou’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (25) e sáb. (26), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Joyce Moreno

No álbum ’50’ (2018), a cantora e compositora regravou seu primeiro disco, que chegou ao mercado em 1968. Neste show com músicas deste trabalho ela interpreta músicas autorais e composições de amigos como Marcos Valle e Vinicius de Moraes. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (26), 20h e 22h30. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Liniker e os Caramelows

Sucessor de ‘Remonta’ (2016), ‘Goela Abaixo’ é o segundo álbum do grupo. As faixas ‘Lava’ e ‘Calmô’, lançadas primeiramente como singles, se integram a novidades como ‘Amarela Paixão’. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (26), 18h. Grátis.

Lonnie Holley

Com performances baseadas no improviso, o cantor e tecladista americano faz show do projeto Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (26), 21h30; dom. (17), 18h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luan Santana

Em sua nova turnê, ‘Viva’, o cantor interpreta ‘Quando A Bad Bater’, ‘Sofrendo Feito Um Louco’, entre outros hits. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (26), 22h. R$ 90/R$ 320.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcos Almeida

Em show com participação de Baby do Brasil e Wilson Sideral, o cantor e compositor lança o terceiro álbum, ‘Lá de Casa’. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (26), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho

Músico que já tocou com Elba Ramalho e Gilberto Gil, ele lança o álbum ‘Grito de Amor’, em que também abre espaço para o pop e o R&B. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (26), 22h (abertura, 20h30). R$ 30/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nando Reis

Em show da turnê ‘Esse Amor Sem Preconceito’, Nando Reis interpreta músicas compostas por Roberto Carlos e também sucessos da carreira. 6ª (25), ele recebe Samuel Rosa e, no sábado (26), Arnaldo Antunes. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (25) e sáb. (26), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.