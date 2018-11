Cinemas exibem versão remasterizada de ‘Superman: O Filme’, produção de 1978; confira outras sessões especiais

Superman – O Filme

(Superman, EUA/1978, 143 min.) – Ficção. Dir. Richard Donner. Com Isaac Bardavid, Christopher Reeve, Marlon Brando. Em comemoração aos 40 anos do clássico de 1978, o Cinemark vai exibir a versão remasterizada do filme, em formato 4K, com sessões nesta 3ª (4), às 20h, em várias salas. Na história, o cientista Jor-El envia seu filho Kal-El em uma nave espacial à Terra. Criado pelos agricultores Jonathan e Martha Kent, o jovem Clark descobre a fonte de seus poderes e se muda para Metrópolis para combater o mal. Como Superman, ele luta contra Lex Luthor e como repórter, Clark Kent, tenta conquistar Lois Lane. Livre. Confira salas e horários de exibição

5ª Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo

Até 4ª (5), a Cinemateca Brasileira apresenta dez longas-metragens produzidos pelo Mosfilm, maior e mais antigo estúdio da Europa, que conta com um acervo de mais de dois mil títulos do período soviético e da atual Federação Russa. 6ª (30), às 19h, tem sessão de ‘Cidade Zero’, dirigido por Karen Shakhnazarov. Na 4ª (5), às 21h45, é a vez de ‘Bola de Sebo’, filme de Mikhail Romm. Lg. Sen. Raul Cardoso, 207, Vl. Clementino, 3512-6111. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa: www.cinemateca.org.br

IX Mostra Brazilian Film Series

A programação, exibida nesta 6ª (30) e nos dias 7 e 8/12, exibe sete longas e curtas-metragens nacionais – entre eles, ‘Chega de Fiu Fiu’, de Amanda Kamanchek e Fernanda Frazão, com sessão nesta 6ª (30), às 19h30; e ‘Elis’, de Hugo Prata, com sessão neste sábado (1º), às 19h30. Para participar, é necessário reservar ingresso pelo site do evento. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333, Pinheiros. Grátis. Inf.: bit.ly/IXBRFilms