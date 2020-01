Cinema: quatro mostras de cinema para assistir na cidade, entre elas, uma de François Truffaut

François Truffaut



Dentro do projeto Tela Clássica, dedicado à memória e à obra de importantes cineastas, o Sesc apresenta uma mostra do francês François Truffaut (1932-1984), representante da Nouvelle Vague. Nesta 3ª (4), às 20h, tem sessão de ‘A Sereia do Mississipi’. Sempre no mesmo horário, serão exibidos ainda ‘A Noite Americana’, no dia 11/2, e ‘O Último Metrô’, em 18/2. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

6ª Mostra Curtas e Longas Premiados

A mostra exibe 22 produções brasileiras premiadas nos principais festivais de cinema nacionais e internacionais, ao longo de 2019. De 3ª (4) até 18/2, 15 delas ganharão sessões presenciais; as demais estarão disponíveis na internet (www.itaucultural.org.br). Entre as sessões, sempre às 19h, tem ‘Eu, Minha Mãe e Wallace’, de Eduardo Carvalho e Marcos Carvalho, na 3ª (4); ‘Mãe Não Chora’, de Carol Rodrigues e Vaneza Oliveira, na 4ª (5); ‘Mucunã’, de Carol Correia, no dia 11/2; e ‘Planeta Fábrica’, de Julia Zakia, em 18/2. Itaú Cultural (189 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (4) a 18/2. Grátis.

Retrospectiva Seijun Suzuki

Ao longo de sua carreira, o cineasta japonês (1923-2017) abordou diversos temas, desde mafiosos da Yakuza até a vida noturna de Tóquio. Realizada em parceria com a Fundação Japão, a mostra traz clássicos como ‘A Juventude da Besta’, exibido neste sábado (1º), às 21h50; ‘Portal da Carne’, com sessão no domingo (2), às 20h; e ‘Yumeji’, dia 8/2, às 21h. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Brigadeiro, 2842-9120. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 10/2.

A Sombra do Pai

O filme ganha sessão comentada, com participação da diretora Gabriela Amaral Almeida. Seu segundo longa-metragem conta a história de um pai e uma filha que têm dificuldades de comunicação. Órfã de mãe, a menina pensa ter superpoderes para trazê-la de volta. No elenco, estão nomes como Julio Machado e Nina Medeiros. Sesc Avenida Paulista. Arte II. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 3ª (4), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).