Cinema: ‘O Chamado da Floresta’, com Harrison Ford no elenco, está entre as estreias da semana

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

Um novo chamado

O livro O Chamado Selvagem, lançado por Jack London em 1903, ganhou duas importantes versões para o cinema. A primeira, em 1935, foi protagonizada por Clark Gable e chamada no Brasil de O Grito da Selva. A segunda, em 1972, recebeu o título em português de Catástrofe na Selva e teve Charlton Heston no papel principal. Agora, a aventura ganha uma nova filmagem e chega às telas como O Chamado da Floresta – longa que conta com o veterano Harrison Ford encabeçando o elenco.

Com direção de Chris Sanders (o mesmo de Como Treinar seu Dragão), o filme conta a história do explorador John Thornton (vivido por Ford) que, em meio à corrida pelo ouro no século 19, encontra o cão Buck – o qual, pouco tempo antes, havia sido roubado da casa em que vivia na Califórnia, nos Estados Unidos. Levado para o frio de Yukon, no Canadá, ele foi vendido para ser puxador de trenó.

Superando as dificuldades do ambiente hostil em que se encontram, John e Buck se tornam grandes companheiros de jornada, provando que a relação entre homem e animal pode transformar vidas. Confira salas e horários.

PRÉ-ESTREIA

Meu Nome É Sara

Dir. Steven Oritt. Com Zuzanna Surowy, Konrad Cichon. Uma adolescente polonesa de 13 anos que teve a família morta pelos nazistas e usa a identidade roubada de uma amiga para fugir para a Ucrânia. 16 anos. 111 min. Confira salas e horários.

ESTREIAS

Dolittle

Dir. Stephen Gaghan. Com Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen . Dr. John Dolittle é um excêntrico e famoso médico que vive cercado de animais. Quando a rainha Victoria fica doente, ele parte para uma aventura. 10 anos. 96 min. Confira salas e horários.

Frankie

Dir. Ira Sachs. Com Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei. Após descobrir que está muito doente, Frankie, uma famosa atriz francesa, se refugia em Sintra, Portugal, cidade onde deseja passar os restos de seus dias. 12 anos. 98 min. Confira salas e horários.

As Invisíveis

Dir. Louis-Julien Petit. Com Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie. Um abrigo para mulheres está ameaçado de fechar as portas. Com um prazo de apenas três meses, as assistentes sociais fazem de tudo para reintegrar as assistidas à sociedade. Livre. 102 min. Confira salas e horários.

O Jovem Ahmed

Dir. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Com Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud. Um jovem muçulmano, incentivado pelo primo extremista, começa a contestar a autoridade da mãe e da escola. Quando ele descobre um segredo da professora, ele toma uma decisão radical. 12 anos. 84 min. Confira salas e horários.

Luta por Justiça

Dir. Destin Daniel Cretton. Com Michael B. Jordan, Jamie Foxx. Um jovem advogado abre mão de uma carreira promissora para defender presos condenados à morte. É quando ele conhece o caso de Walter McMillian, falsamente acusado de assassinato. 14 anos. 136mim. Confira salas e horários.

Maria e João: O Conto das Bruxas

Dir. Osgood Perkins. Com Sophia Lillis, Alice Krige, Samuel Leakey. Em uma versão mais sombria da clássica história infantil, João e Maria se perdem na floresta e são encontrados pela terrível bruxa Holda. 14 anos. 110 min. Confira salas e horários.

Os Under Undergrounds, o Começo

Dir. Nelson Botter Jr. O jovem Heitor é expulso da banda em que toca. Ao andar pela cidade, cai em um bueiro e vai parar em outro mundo, onde encontra estranhas criaturas. Livre. 105 min. Confira salas e horários.