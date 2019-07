Cinema, música e festa: atrações gratuitas para o feriado prolongado de 9 de julho

CINEMA

LEIA TAMBÉM > 20 hamburguerias que valem a visita em São Paulo

20X1999

A mostra reúne 20 filmes que completam 20 anos em 2019, entre produções nacionais e estrangeiras. Hoje (5), às 20h, tem ‘Clube da Luta’, de David Fincher, que acompanha um executivo com graves problemas de insônia e, para curar-se, passa a frequentar terapias em grupo e conhece Tyler, com quem forma o clube da luta. No domingo (7), às 18h, será exibido ‘O Sexto Sentido’, de M. Night Shyamalan, sobre o psicólogo infantil Malcolm Crowe e seu paciente de oito anos. Longas-metragens como ‘Magnólia’ (12/7, às 19h), de Paul Thomas Anderson; ‘Tabu’ (13/7, às 17h), de Nagisa Ôshima; e ‘Quero Ser John Malkovich’ (14/7, às 18h), de Spike Jonze. Cinemateca Brasileira. Lg. Sen. Raul Cardoso, 207, Vl. Clementino, 3512-6111. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 14/7. Programação completa: www.cinemateca.org.br

Cine Kids

Nesta edição, o projeto exibe uma maratona dos filmes Toy Story, estrelados pelos personagens Woody e Buzz Lightyear, brinquedos com vida própria que passam por várias aventuras juntos. ‘Toy Story’ (1995) tem sessão às 11h, seguido por ‘Toy Story 2’ (1999), às 13h30, e ‘Toy Story 3’ (2010), às 15h30. Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (6), 11h, 13h30 e 15h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

EXPOSIÇÃO

Grada Kilomba: Desobediências Poéticas

A mostra exibe a produção da artista portuguesa, que busca destacar vozes silenciadas ao longo da história. Entre as obras, a série de vídeos ‘Illusions’ inspira-se na tradição oral africana. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (6). 10h/18h (fecha 3ª). R$ 10 (sáb., grátis). Até 30/9.

FESTA

Tereza de Todos os Santos

A festa de música brasileira conta com sucessos do soul, tropicália, samba raiz, axé e pop, conduzidos por DJs como Click e Caio Neiva. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (7), 17h/23h30. Grátis.

MÚSICA

Clarice Falcão

Ela faz de ‘Tem Conserto’, o terceiro álbum de sua carreira, um trabalho confessional – a artista revela suas angústias em letras sobre ansiedade e depressão. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700.

Dom. (7), 16h. Grátis.

Jaques Morelenbaum

O violoncelista já trabalhou com Tom Jobim e Caetano Veloso. Ao lado de Lula Galvão (violão) e Rafael Barata (bateria e percussão), ele interpreta clássicos da música nacional e temas próprios. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (8), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

TEATRO

A Golondrina

Gabriel Fontes Paiva dirige montagem da peça do espanhol Guillem Clua. Em cena, Tania Bondezan e Luciano Andrey dão vida a uma professora de canto e um estudante que a procura para se preparar para cantar no memorial de sua mãe morta recentemente. 90 min. 12 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5 e 6/7, 20h; 7/7, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).