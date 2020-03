Cinema: mostra dedicada ao cineasta Federico Fellini ocupa o CineSesc e o CCBB

LEIA TAMBÉM > Filho de Woody Allen critica publicação do livro de memórias do pai

A retrospectiva Fellini, il Maestro, vai exibir 24 filmes em homenagem aos 100 anos de nascimento do diretor italiano. Entre as opções, Ginger e Fred (foto), que passa no sábado (7), às 18h30, no CCBB (R. Álvares Penteado, 112, Centro, 4298-1270. )

Os filmes E La Nave Va e A Doce Vida, passam no dia 13/3, às 15h30 e às 21h, respectivamente, no Cine Sesc (Rua Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 3,50/R$ 12).

A retrospectiva também tem um livro-catálogo de 400 páginas com críticas, ensaios, fotografias, entrevistas, filmografia, entre outros conteúdos. Para retirar o livro, é preciso apresentar cinco ingressos de sessões da mostra.

Confira alguns outros filmes que estarão na mostra:

No CineSesc

A Estrada da Vida – 12/3, 18h30; 15/3, 21h30



A Voz da Lua – 12/3, 14h; 16/3, 18h30

Julieta dos Espíritos – 13/3, 18h; 17/3, 16h

Os Palhaços – 14/3, 14h; 16/3, 21h30

No CCBB

Noites de Cabíria – 9/3, 19h

A Estrada da Vida – 13/3, 16h

Roma – 14/3, 18h

Abismo de Um Sonho – 20/3, 19h30