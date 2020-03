Cinema: ‘Fim de festa’, do diretor pernambucano Hilton Lacerda, vencedor do Festival do Rio, está entre as estreias da semana

Semana disputada: 10 estreias e 3 pré-estreias no roteiro da semana

A euforia e a tragédia de um carnaval

Danilo Casaletti , especial para o Estado

Em meio ao desejo de que o clima de carnaval no Recife perdure além da Quarta-Feira de Cinzas, o assassinato de uma francesa traz a realidade do cotidiano de volta. Esse é um dos pontos de partida de Fim de Festa, com roteiro e direção de Hilton Lacerda, o mesmo do premiado Tatuagem.

A história mostra o policial Breno, interpretado por Irandhir Santos, que interrompe suas férias a fim de investigar o crime. Enquanto sai em busca da verdade, ele tem de lidar com um erro que cometeu no passado.

No outro vértice, o vínculo que o personagem tem com o filho, que vive uma relação aberta com outros três amigos. Embora esse fato cause estranheza ao pai, é no filho que ele encontra alívio e cumplicidade. 12 anos. 100 min. Confira salas e horários

Veja outros filmes que chegam aos cinemas:

PRÉ-ESTREIAS

Doce Entardecer na Toscana

Dir. Jacek Borcuch. Com Krystyna Janda. Um ataque terrorista abala Roma e provoca manifestações xenofóbicas. Em meio aos acontecimentos, a poeta Maria Linde faz um discurso em defesa dos refugiados. 16 anos. 92 min. Confira salas e horários

Solteira Quase Surtando

Dir. Caco Souza. Com Mina Nercessian. Beatriz é uma solteira convicta. Ao saber que está entrando em uma menopausa precoce, resolve procurar um parceiro para ser o pai de seu filho. 14 anos. 80 min. Confira salas e horários

Três Verões

Dir. Sandra Kogut. Com Regina Casé. Madalena é braço direito de um casal. Ao pedir dinheiro emprestado ao patrão, ela acaba sendo envolvida nos negócios dele. 12 anos. 93 min. Confira salas e horários

ESTREIAS



100 Quilos de Estrelas

Dir. Marie-Sophie Chambon. Com Laure Duchêne. Uma adolescente acalenta o sonho de ser astronauta. É quando ela conhece três amigas. 12 anos. 88 min. Confira salas e horários

Blitz, o Filme

Dir. Paulo Fontenelle. O documentário aborda a trajetória de uma das bandas de maiores sucessos no início dos anos 1980. 12 anos. 104 min. Confira salas e horários

Campo

Dir. Tiago Hespanha. O documentário mostra o cotidiano de um campo militar, na zona de Alcochete, em Portugal, conhecida como a maior base militar da Europa. 12 anos. 100 min. Confira salas e horários

Dois irmãos – Uma Jornada Fantástica

Dir. Dan Scanlon. Dois irmãos elfos adolescentes tentam, em meio a um cenário em que a fantasia parece estar esquecida, redescobrir a magia do mundo. 10 anos. 102 min. Confira salas e horários

Fotografação

Dir. Lauro Escorel. O documentário faz um passeio pela história da fotografia brasileira e analisa o impacto dos avanços tecnológicos. 10 anos. 76 min. Confira salas e horários

Jexi, Um Celular Sem Filtro

Dir. Jon Lucas, Scott Moore. Com Adam DeVine. Um rapaz se depara com um serviço de inteligência artificial em seu telefone. Quando tenta se livrar dele, percebe que isso não será tão fácil. 16 anos. 84 min. Confira salas e horários

Meio Irmão

Dir. Eliane Coster. Com Natália Molina. Sandra está desorientada com o desaparecimento da mãe. Sem dinheiro, ela procura seu meio-irmão, que está sendo ameaçado. 16 anos. 98 min. Confira salas e horários

O Melhor Está Por Vir

Dir. Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière. Com Fabrice Luchin. Após um mal-entendido, dois amigos passam a viver juntos para que um deles realize seus sonhos. 12 anos. 117 min. Confira salas e horários

Seberg Contra Todos

Dir. Benedict Andrews. Com Kristen Stewart. A atriz Jean Seberg se envolve com um ativista dos direitos civis e passa a ser alvo de uma campanha difamatória. 12 anos. 102 min. Confira salas e horários

Vou Nadar Até Você

Dir. Klaus Mitteldorf. Com Bruna Marquezine. Uma jovem vive com a mãe. Ao saber da chegada de um artista plástico, ela decide investigar se ele é seu pai. 16 anos. 104 min. Confira salas e horários