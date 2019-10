Cinema Espaço Itaú Augusta celebra 26 anos com sessão de ‘Central do Brasil’

Neste domingo (6/10), às 16h30, o Espaço Itaú de Cinema Augusta comemora 26 anos com uma sessão especial do drama nacional ‘Central do Brasil’, dirigido por Walter Salles.

No enredo, Fernanda Montenegro é Dora, uma ex-professora que escreve cartas para os analfabetos na estação de trens Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ela cobra uma pequena quantia de todos, mas nem sempre envia as mensagens – muitas não saem de sua gaveta.

No meio dessas cartas está a de Ana, que planeja reencontrar o pai de seu filho Josué (Vinícius de Oliveira). A inesperada morte dessa mãe sela o encontro de Dora e o menino Josué, que têm seus destinos entrelaçados numa viagem pelo País.

Restaurado pelo laboratório francês Éclair com o apoio do Centro Nacional de Cinema Francês (CNC), da VideoFilmes e da Mact Productions, o longa-metragem também será exibido no cinema durante uma semana, a partir do dia 10/10.

ONDE: R. Augusta, 1.475, Cerqueira César, 3288-6780.

QUANDO: Dom. (6), 16h30.

QUANTO: R$ 5 (vendas somente na bilheteria, no dia da sessão).