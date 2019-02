Cinema com tela LED e projeção a laser será inaugurado no JK Iguatemi até o fim do mês

Eleito o cinema com a melhor sala premium no Oscar das Salas de Cinema 2019, o Cinépolis JK Iguatemi passa por uma grande reformulação desde o dia 4 de fevereiro e deve ser reinaugurado até o fim do mês – com data prevista para 28/2.

Entre as novidades estão uma nova sala com tela LED e outra com projeção a laser. O projeto inclui, ainda, quatro salas VIP, uma no formato Imax e uma 4Dx – com poltronas de movimento e efeitos como vento, luzes e odores. No total, são 1.016 lugares, com 25 vagas para cadeirantes.

Já o saguão e bonbonnière serão modernizados com novos sofás e decoração. Comum em outras unidades da rede Cinépolis, as instalações também terão um quiosque Spyral, que vende sorvetes de casquinha e no copo. Um espaço para eventos será construído na área do antigo bar.